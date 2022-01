Bitcoin faldt til dets laveste niveaue på $33.064 og kan falde yderligere i betragtning af den negative stemning, der siver gennem markederne.

Robert Kiyosaki siger, at han ville købe mere BTC, hvis priserne falder ned til $20.000-regionen igen.

"Rig far, stakkels far "-forfatter Robert Kiyosaki siger, at han er klar til at tilføje til sin Bitcoin-portefølje, hvis yderligere fald i benchmark-kryptens værdi bringer det til priser på omkring $20.000.

Bestsellerforfatteren, som er en af de fremtrædende kryptofortalere, sagde dette mandag, da tyre kæmpede for at holde priserne over $34.000.

Men Bitcoin er faldet til laveste niveauer på $33.600 i intradag-handler, og det skarpe udsalg kommer på baggrund af en brutal uge, hvor flagskibs kryptovalutaens værdi faldt under de vigtigste støtteniveauer på $40.000 og $37.300.

Kiyosaki siger, at en frisk nedtur, der forstærker tabene, vil være "gode nyheder." Ifølge ham ville dette give en mulighed, som han vil forsøge at udnytte.

"Din fortjeneste opnås, når du køber, ikke når du sælger," tilbød han i sit 'Words of Wisdom'-tweet.

Den amerikanske forretningsmand og grundlægger af Rich Global LLC afslørede, at han købte Bitcoin to gange tidligere – da kryptovalutaen handlede omkring $6.000 og derefter for $9.000.

"Jeg vil købe mere, hvis og når BC tester $20.000," tilføjede han og havde en optimistisk udsigt til markedet.

Investoren har tidligere forklaret sin mistillid til det gamle finansielle system og forudsagde et krak for den amerikanske dollar.

WOW:Words of Wisdom. “Your profits are made when you buy, not when you sell.” Price of Bitcoin crashing. Great news. I bought BC at $6K and 9K. I will buy more if and when BC tests $20k. Time to get richer is coming. Silver best bargain today. Silver still 50% below high. — therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) January 24, 2022

I maj 2020 forudsagde Kiyosaki, at BTC-prisen ville ramme $75.000, hvor målet blev overset, da priserne toppede på omkring $69.000.

Bitcoin-prisen er faldet med over 50 % siden den ATH i november, hvor volatiliteten fik nogle til at sige, at kryptoboblen er bristet. Men ifølge Digital Chamber-grundlæggeren Perianne Boring, "er volatilitet ikke nødvendigvis en dårlig ting."

Hun talte til CNBC's "Squawk Box" og tilføjede : “Det er normalt at se 30-50% volatilitet på kryptomarkederne i en given måned. Markederne opfører sig lige som forventet.”

Efter hendes opfattelse vil Bitcoin-prisen sandsynligvis stige højere, da kryptovalutaens fundamentale "er så stærke som nogensinde."

BTC/USD handler i øjeblikket til omkring $33.833, hvilket er et fald på omkring 6% i de seneste 24 timer og mere end 21% i minus i den seneste uge. Intradag-lavet på $33.064 er det laveste BTC er faldet til siden juli 2021.