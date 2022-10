Kim Kardashian idømt bøde på $1,3 millioner for at snyde sine Instagram-følgere over kryptovaluta promovering

Kim Kardashian er blevet idømt en bøde på $1,26 millioner af SEC for en absolut skamløs promovering af en kryptovaluta svindelnummer til hendes Instagram-følgere – som tæller over 250 millioner følgere.

Hun har også indvilget i ikke at promovere nogen som helst kryptovaluta i de næste tre år. Chokerende nok, så formåede hendes advokater at sørge for, at hun ikke er forpligtet til at indrømme nogen som helst forseelse.

Forliget har virkelig irriteret mig, så du kan derfor godt forvente at jeg giver luft for mine tanker i det følgende.

Hvad skete der?

Hændelsen fandt sted i juli 2021, da Kardashian postede nedenstående på hendes Instagram.

Ethereum Max – som bestemt ikke skal forveksles med Ethereum – er (var?) et obskurt kryptovaluta-token, der steg utroligt meget i kølvandet på Kardashians indlæg. Jeg er fristet til at bruge ordet svindelnummer her, men i stedet vil jeg være venlig og i stedet sige “værdiløs”.

Jeg kortlagde tokenets prishandling siden Kardashians kampagne. Man siger, at et billede siger mere end tusind ord, så værsgo:

Det viser sig, at den “kryptovaluta”, der blev promoveret af Kardashian blev lanceret blot en måned før hendes indlæg, og at hun blev betalt $250.000 for at promovere den på Instagram.

Inden for en uge efter Kardashians indlæg faldt den med 70%. Inden for en måned var den faldet med over 90%. Det varede ikke længe før den stort set ramte nul. Trist.

Kim Kardashian er et rovdyr

Det får den dag i dag min mave til at vende, når jeg læser hendes indlæg atten måneder efter. Kardashian udnyttede sine følgere for at tjene penge, og det sprog der blev brugt var afskyeligt. “Deler hvad mine venner fortalte mig for et par minutter siden” – ja, mine venner betaler mig også altid $250,000 for at offentliggøre indlæg på Instagram, Kim.

En stor del af Kardashians følgere er mindreårige. En endnu større del af disse forguder hende. Hun blåstemplede noget, der havde de samme karaktertræk som et pyramidespil – nemlig en standard “pump-and-dump” af det berømte Ethereum.

De anonyme stiftere af mønten tog chancen – som man mistænker var planlagt hele tiden – og dumpede straks de godtroende købere, der var blevet lokket af Kardashians annonce.

Det er umuligt at vide, hvor mange følgere der har tabt penge som konsekvens af Kardashians indlæg. Når alt kommer til alt, så vil jeg helst ikke vide det – der er allerede tilstrækkeligt med dårlige nyheder i verden. Det vi dog ved er, at hver eneste dollar, som hver enkelt følger indbetalte, nu er tæt på nul. I januar, da tokenet var faldet med 98% siden Kardashians investorers handlinger, så blev hun nu sagsøgt.

Hvor stor en bøde skulle Kim betale?

Det er klart at det som Kim gjorde var utroligt ulovligt. Du kan ikke lade en betalt reklame for et svindelnummer passere som en personlig anbefaling.

Derfor bankede SEC nu på døren. Desværre er Kim rig og berømt, så ligesom disse ting plejer at gå i USA, så blev hun knap nok straffet. Hun fik en bøde på $1,26 millioner. Hvis du spørger mig, så kommer dette ikke i nærheden af den straf hun fortjener, hvis man tager skamløsheden, grådigheden og den kyniske karakter af det udnyttende indlæg i betragtning.

Kardashian anslås at være god for $1,8 milliarder, hvilket betyder at bøden svarer til 0,07% af hendes nettoformue. Forestil dig f.eks dette – prøv at gange din nettoformue med 0,07%. Er dette tal stort nok til at overtale dig til ikke at gentage en forbrydelse? I virkeligheden er beløbet faktisk endnu lavere – det er i virkeligheden en bøde på $1 million og en tilbagebetaling af de $250.000, som hun fik udbetalt.

Hun er heller ikke blevet tvunget til at indrømme nogen som helst forseelse. Hun er dog forpligtet til at modstå fristelsen til igen at promovere sådanne svindelnumre i de næste tre år. Det er mig en gåde, hvordan folk kan forgude denne slags person.

Jeg rakte ud til Kim sidste år (skærmbilledet ovenfor) – da tokenet var nede med 92% – for at få hendes kommentarer. Hun har endnu ikke svaret. Måske hvis hun ikke havde undgået mig, så ville hun ikke være blevet sagsøgt seks måneder senere…

Kardashian-brandet er allestedsnærværende, en mægtig Gen Z-drevet pengemaskine. Denne seneste begivenhed vil ikke påvirke tingene på nogen som helst måde, og hele affæren er allerede blevet fejet under gulvtæppet. Men der er dog noget, som jeg overhovedet ikke kan forstå; berømtheder er blevet sortlistet for langt mindre end dette.

Hvor slemt var det, som dronning Kim gjorde?

Tag ikke fejl – dette handlede om at stjæle penge fra hendes uskyldige følgere. Jeg kunne til en vis grad forstå det, hvis hun modtog en formue, men hvad er $250.000 for en milliardær som Kim?

Da min (Gen Z) søster klagede over dette i min families WhatsApp-gruppe, så sprang jeg til Kims forsvar.

“Hun er så indflydelsesrig og har opnået mere end de fleste andre mennesker”

“Hun er sådan en talentfuld iværksætter”

“Vær ikke så dramatisk”

Dette ser ud til at være forsvarsargumentet for de fleste mennesker. Og ja, jeg er enig – hun er rig, indflydelsesrig og utroligt succesfuld. Og er hun ligeglad med, at en ligegyldig person som mig skælder hende ud på internettet? Ja, selvfølgelig er hun da ligeglad.

Men jeg siger ikke, at hun ikke er succesfuld. Dette er faktisk irrelevant. Faktisk forværrer det, hvor slem hendes forbrydelse er, idet hun fuldt ud vidste, hvor letpåvirkelige hendes tilhængere var, og hvor indflydelsesrig hun var og stadig er. En hurtig check på $250.000 var alt, hvad der var nødvendigt for at hun valgte at bedrage dem.

Og når det kommer til at være dramatisk? Ja – det slår mig mens jeg skriver dette, at dette måske er en fair pointe. Men de forskellige historier om folk, der investerede i denne “kryptovaluta”, fordi Kim løj og fortalte dem, at både hun og hendes venner var involveret i den – for efterfølgende at tabe hver eneste krone og så indse, at Kim faktisk blev betalt for at promovere kryptovalutaen, og endda aldrig havde investeret eller sågar hørt om den – er ikke behageligt at læse.

Jeg vil vædde på, at disse mennesker ikke ville have det på samme måde, hvis det var deres datter, søn eller ven, der havde mistet en del af deres opsparing, deres studieopsparing eller deres hårdt tjente penge, fordi deres “idol” løj for dem.

Det eneste, der er mere svindelagtigt end Ethereum Max, er illusionen om, at Kim Kardashian tænker på andre end sig selv.

Kim, skam dig.