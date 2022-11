Kinas nationale kryptovaluta bliver mere og mere uhyggelig

Kinas centralbankchef gav en opdatering om den nationale valuta, der udvikles i denne uge

Han hævder, at folks anonymitet og privatliv vil blive beskyttet

Vores analytiker Dan Ashmore er dog ikke så sikker, idet han mener, at disse digitale valutaer potentielt er meget dystopiske

Når dette så er sagt, så er der også fordele ved det begyndende koncept

Men med Kina i spidsen, så er der en klar bekymring for, hvordan slutmålet vil komme til at se ud

Kina står i spidsen for de statssponsorerede kryptovalutaer, der er kendt som CBDC’s (centralbanks digitale valutaer).

Selvom teknologisk innovation bør bifaldes, så er der nogle meget ildevarslende bekymringer her. Og det føles som om de er ved at komme tættere og tættere på.

Bekymringer omkring kontrol

Den kinesiske centralbankchef, Yi Gang, diskuterede på Hong Kong Fintech Week, hvor avanceret den nationale digitale valuta var for nylig. På trods af, at han insisterede på, at “privatlivsbeskyttelse er et af de øverste emner på dagsordenen”, så er virkeligheden dog, at dette vil give den kinesiske stat en hidtil uset magt over sine borgere – ikke at den manglede dette til at begynde med.

De nationale valutaer betyder nemlig, at man med et enkelt tryk på en knap kan indefryse wallets (svarende til bankkontoer). Eller endnu værre, at de kan blive tømt. Konsekvenserne er uendelige her.

Regeringen kunne for eksempel indføre et automatisk skattesystem, hvor midlerne drænes hvert eneste år. Eller måske en eller anden slags bødesystem. Det sociale kreditsystem, som er en national kreditvurdering og sortliste, der er under udvikling, kunne også integreres med en national valuta. Med kredit systemet, der kontrollerer både privatpersoner og virksomheder for deres troværdighed, er det så sindssygt at tro, at en økonomisk straf eller belønning kunne indføres med dette?

Jeg skrev om mange af disse bekymringer tilbage i april i år, da jeg fokuserede på Bahamas Sand Dollar. Selvom det stadig er bekymrende, så betyder den kinesiske stats resultater, såvel som størrelsen på landets økonomi, at der er tale om et helt andet niveau, hvor det er langt nemmere at forestille sig en dystopisk fremtid.

Hvordan vil det kinesiske CBDC fungere?

Bortset fra bekymringerne, så er det fascinerende at læse om, hvordan de fungerer – hvis ikke direkte skræmmende. Yi gav et indblik i den måde, som de udvikles på.

Hans påstand om, at anonymiteten skulle beskyttes, er baseret på et betalingssystem i to niveauer. I det første niveau stiller centralbanken yuan til rådighed for operatørerne, mens den kun behandler inter-institutionelle oplysninger. På niveau to indsamler operatørerne (som alle er autoriserede) kun de personlige oplysninger, som er nødvendige for at kunne omveksle og omsætte valutaen til de enkelte borgere.

Yi gik endnu videre og lovede, at de forskellige data vil blive krypteret, og at personlige følsomme oplysninger ikke vil blive delt med tredjeparter. Endnu mere bemærkelsesværdigt er det, at transaktioner op til et vist niveau vil få lov til at finde sted i fuld anonymitet.

Dette virker bestemt lovende. Igen er beviserne og historien dog ikke på den kinesiske stats side her. Da man gravede dybere ned i Yis citater, så tog han dog det forbehold, at der skulle holdes øje med denne anonymitet:

”Vi erkender, at anonymitet og transparens ikke er en sort/hvid affære, og at der er mange nuancer, der skal opvejes nøje. Især er vi nødt til at finde en præcis balance mellem beskyttelsen af privatlivet og bekæmpelsen af ulovlige aktiviteter.”

Den balance er den linje, der nogle gange er vanskeligt at træde indenfor kryptovaluta. Jeg skrev for nylig om farerne ved decentralisering, men i dette tilfælde er der mere tale om en fare for centralisering.

For mange er CBDC’er utrolig dystopiske. Forudsat at du har læst alt det ovenstående, så kan jeg naturligvis fuldt ud se, hvordan dette kunne være tilfældet – og helt generelt er jeg bekymret for, hvordan dette kunne se ud i visse stater.

Men igen, så kommer CBDC’er og blockchain-teknologien også med en række fordele. Effektivitet, lavere gebyrer, højere hastighed og større tilgængelighed er alle stærke argumenter. Men farerne er dog ekstremt store. Jeg formoder derfor, at vi alle bliver nødt til at vente og se, hvad der sker, men i øjeblikket er det Kina, der ser ud til at stå i spidsen for udviklingen – og jeg er ikke sikker på, at dette er en god ting.