Det statslige nyhedsbureau har skitseret planer om at frigive digitale nyhedssamlerobjekter, på trods af at myndigheder i Folkerepublikken Kina viser skepsis over for den underliggende blockchain-teknologi

Kinas statsdrevne Xinhua-agentur er ved at forberede en udgivelse den 24. december for en NFT-samling, der skal dokumentere fotografiske nyhedsrapporter, som er fanget af agenturets journalister i løbet af året. De digitale nyhedssamlerobjekter ville være tilgængelige gratis via bureauets nyhedsapp og vil omfatte et sæt af 11 billeder, begrænset til 10.000 eksemplarer hver, rapporterer Bloomberg . Der vil også være en specialudgave for at følge det første partis frigivne samleobjekter.

" Det er en unik årsafslutning. Desuden er det digital hukommelse skrevet i metaversen ," sagde agenturet.

Nyhedsmediet tilføjede, at NFT'erne ville have indsamlingsværdi og bære unik identifikationsinformation, der afspejler ejerskab. Efter meddelelsen handlede kinesiske virksomheder, der opererer i NFT-sektoren, såsom Perfect Rose og Goertek, højere.

Det ser nu ud til, at NFT'ers skæbne i landet kan blive mere klar, da medieinstitutionen Tencent Holdings i november sagde , at det asiatiske land snart forventes at tillade metaverse virtuelt miljø-aktivitet, med forbehold for overholdelse af nationale regler.

PBoC nærer bekymringer om NFT'er

Tidligere på måneden advarede People's Bank of China (PBoC) borgerne om de iboende risici, da interessen for NFT'er og metaversen stiger. Centralbanken advarede om, at disse virtuelle aktiver let kunne blive misbrugt og optaget som kanaler for hvidvaskning af penge. En embedsmand fra banken sagde, at banken ville skalere informationsdeling og forbedre samarbejdet med retshåndhævelsen for at forhindre svig og ulovlige monetære engagementer.

Xinhua News Agencys træk er ikke første gang for NFT'er i Kina, da nogle få forretningsenheder, herunder Tencent og Ant Group, allerede har lanceret NFT'er, dog under strengt kontrollerede blockchains. I juli introducerede The South China Morning Post planer om at tokenisere en række historiske aktiver til blockchain ved hjælp af en ny token-standard kaldet ARTIFACT.

ARTIFACTs litepaper forklarede, at den standardiserede struktur ville blive brugt til digitalt at forevige vigtige historiske øjeblikke fra det legendariske bureaus 118 år gamle arkiv. NFT'erne ville fange nyhedsøjeblikke i forskellige repræsentationer, herunder infografik, fotografier og datavisualiseringer.

Markedet for digitale samleobjekter har været en af de iøjnefaldende udviklinger i år, hvor ejere fra hele verden netter for millioner af dollars ved at præge dem. Men i Kina er det forblevet en gråzone, eller rettere et område, der giver anledning til bekymring, da dets lovlighed forbliver i limbo.

Det er fortsat uvist, hvordan Kinas forhold til NFT'erne vil se ud, da aktivernes underliggende blockchain-teknologi ideelt set er den samme, der støtter de problematiske kryptovalutaer.