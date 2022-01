Bomber Coin (BCOIN) er symbolet for Bombcrypto, et klassisk spil for at tjene penge, hvor spillere kan købe bomberhelte og deltage i spændende spil. Det viser sig at være meget lovende, efter at have tilføjet næsten 7% til sin værdi i dag. Denne guide har alt, hvad du behøver at vide om Bomber Coin, inklusivt de bedste steder at købe det i dag.

Topsteder at købe Bomber Coin nu

Da BCOIN er sådan et nyt aktiv, er det endnu ikke børsnoteret på større børser. Du kan dog stadig købe BCOIN ved at bruge en DEX (decentraliseret udveksling), hvilket blot betyder, at der er et par ekstra trin. Følg disse trin for at købe BCOIN lige nu:

1. Køb BNB på en reguleret børs eller mægler, som Binance ›

Vi foreslår Binance, fordi det er en af verdens førende handelsplatforme til handel med flere aktiver, en børs og wallet i ét med nogle af de laveste gebyrer i branchen. Det er også begyndervenligt og har flere betalingsmetoder til rådighed for brugerne end nogen anden tilgængelig tjeneste.

2. Send din BNB til en kompatibel wallet såsom Trust Wallet eller MetaMask

Du skal oprette din egen wallet, få fat i din adresse og sende dine coins dertil.

3. Tilslut din wallet til SushiSwap DEX

Gå til SushiSwap, og "tilslut" din wallet til den.

4. Du kan nu bytte din BNB til BCOIN

Nu, hvor du er forbundet, kan du bytte til 100vis af coins, herunder BCOIN.

Hvad er Bomber Coin?

Spillets token har 3 modes. Treasure Hunt – Autoplay-tilstand giver bombeflyhelte mulighed for at plante deres bomber i jagten på Bcoin-tokens og NFT-genstande. Story Mode – Eventyrspillere kæmper mod monstre, ødelægger chefer og får værdifulde genstande. PVP-spillere deltager i kampe med andre spillere og prøver at vinde og få NFT-belønninger. Buy House-spillere kan købe huse for at hjælpe bombeflyhelte med at genoprette mana hurtigere.

Spillet har en helteopgraderingsmekanisme ved at bruge en helt på samme niveau som helten, der skal opgraderes som materiale, helten som materiale vil gå tabt efter opgraderingen er vellykket. Dette vil hjælpe med at undgå helteinflation i spillet og derved øge værdien af helte i fremtiden.

Skal jeg købe Bomber Coin i dag?

Spil-for-at-tjene-spilpoletter er kun så populært som det respektive spil. Hvis interessen for spillet aftager, vil mønten begynde at miste værdi. Konkurrencen er hård i denne niche, for at sige det mildt, så vær forsigtig, hvis du vil investere i Bomber Coin.

Bomber Coin pris forudsigelse

Coin Data Flow forudsiger vækst for Bomber Coin. Deres prognoser er baseret på Bomber Coins andel af Bitcoins tidligere gennemsnitlige vækst pr. år. Hvis den har 1 % af denne vækst, vil dens pris være 1,97 USD i 2023, 2,02 USD i 2024 og 2,07 USD i 2025. Hvis den har 2 %, vil prisen være 2,02 USD, 2,13 USD og 2,24 USD i henholdsvis 2023, 2025 og 2024.Hvis Bomber Coin har 5% af Bitcoins tidligere gennemsnitlige vækst om året, forventes disse tal at være $2,17, $2,45 og $2,77.

Bomber Coin på sociale medier