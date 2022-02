Komodo steg mandag på trods af, at resten af markedet tog nogle store dyk. Dens pris steg på nyheden om, at den ville integrere support til 13 blockchains. Det afslørede også planer om en NFT-kollektion.

Efter en lille tilbagegang i tirsdags fortsætter Komodo med at samle sig. Denne guide har al den information, du behøver for at beslutte, om du skal købe den nu, samt hvor du kan købe Komodo.

Komodo beskriver sig selv som en åben, komponerbar multi-chain platform. Med blockchain-udviklingsrødder, der går tilbage til 2014, er Komodo angiveligt en af pionererne inden for multi-chain-arkitektur i blockchain-området.

Komodo fokuserer på at levere forretningsvenlige blockchain-løsninger, der er sikre, skalerbare, interoperable og tilpasningsdygtige.

Komodos nuværende teknologipakke, Antara frameworket, tilbyder værktøjer til end-to-end blockchain-udvikling.

Dette inkluderer en tilpasselig, applikationsspecifik Smart Chain med et bibliotek af indbyggede moduler og en åben API til at bygge blockchain-baserede applikationer.

Komodo kan være en lukrativ investering, men tag dig tid til at læse mindst flere prisforudsigelser fra førende analytikere og lave markedsundersøgelser, før du forpligter dig.

Prisforudsigelserne er optimistisk med hensyn til Komodo. De forventer en minimumspris på 1,08 dollar næste år. Det kunne gå op til $1,29, og handle for $1,11 i gennemsnit i løbet af året.

I 2024 vil 1 KMD skifte hænder for mindst $1,60. Det kan nå $1,88 med den gennemsnitlige handelspris på $1,64. Det vil bryde $2 det følgende år. I 2025, forventer man et minimum på $2,42.

⚠️#KMD's 12h recently attempted a BREAKOUT above its resisting trend-line and is now on EXTREME WATCH as it may successfully do so! With a break, $KMD will be in position to push roughly +63% to reach the first target at $0.9209 and has the potential to move QUICKLY!!!#Komodo https://t.co/BlZn4poiiW pic.twitter.com/Gzi3qy9HvO

— JAVON MARKS (@javonnnm) February 20, 2022