Komodo (KMD) møntprisen er steget 5 % midt i det globale kryptoblodbad, og på trods af dagens tilbagetrækning er de klar til en god start på grund af de seneste prisbevægelser.

I dag startede KMD-mønten med at stige med mere end 25% for at nå et dagligt højdepunkt på $0,657233, før den trak sig tilbage til en pris på $0,478111 i skrivende stund.

Lad os tage et dybt dyk ned i de faktorer, der forklarer Komodos prisstigning.

I en nøddeskal er Komodo en åben decentraliseret multi-chain platform. Dens oprindelige token er KMD.

Både Komodo-platformen og KMD-mønten har vundet indpas på tværs af kryptoområdet på grund af Komodos alternative tilgang til at opnå interoperabilitet på tværs af kæder.

Nedenfor er de vigtigste årsager som bidrager til den aktuelle KMD-prisstigning.

En af de bedste og store udviklinger, som Komodo-protokollen har lavet i år, er den seneste støtte til 13 separate blockchain-netværk på AtomicDEX.

🥁🚨 @AtomicDEX adds @0xPolygon , @avalancheavax , @harmonyprotocol & 10 more protocols🚨🥁 #AtomicDEX now offers a new bridging solution that helps support blockchain scalability efforts for both the @ethereum and @Bitcoin cash ecosystems.🎉 pic.twitter.com/9EhTnhmb9C

AtomicDEX tilbyder support til Ethereum Virtual Machine-kompatible netværk, der deler en kildekode med Bitcoin (BTC), Dogecoin (DOGE), Litecoin (LTC) og Bitcoin Cash (BCH).

Because #DigiByte shares the source code of #Bitcoin it can be integrated into the same systems that utilize BTC. That is significant infrastructure being built. Keep your eye on decentralized exchanges that are working towards interoperability. @KomodoPlatform is a good example.

— LT (Will never ask for or give away crypto) (@LTLovesdigi) February 20, 2022