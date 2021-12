Kraken arbejder i øjeblikket på en model til at bestemme likvidationsværdien af NFT'er før brug som backing for lån

Handelsplatforme for digitale aktiver er de seneste institutioner, der går ind i NFT-området ved at åbne NFT-markedspladser. USA-baserede kryptobørs Kraken annoncerede planer om at lancere sin egen midt i sidste uge. Krakens administrerende direktør, Jesse Powell, talte med Bloomberg Technologys Emily Chang, og sagde, at hans børs arbejdede på at etablere en platform, der ville give investorer eksponering til det voksende NFT-marked.

Et Bloomberg- indlæg offentliggjort i dag har nu givet flere oplysninger om den planlagte lancering. Bloomberg rapporterede, at Powell, børsens grundlægger, sagde, at den foreslåede markedsplads ville interessere investorer, der søger noget mere end blot at samle digital kunst. Han forklarede, at markedspladsen ville levere depottjenester og desuden give brugerne mulighed for at anmode om lån afhængigt af deres digitale samleobjekter.

NFT'er har andre værktøjer ud over æstetisk værdi

Powell afslørede, at Kraken arbejder på et system, der ville lette sådanne transaktioner. Børsen ville først bestemme likvidationsværdien, som kunsten besidder, før de anmodede beløb kan uddeles.

"Hvis du indbetaler en CryptoPunk på Kraken, vil vi gerne være i stand til at afspejle værdien af det på din konto. Og hvis du vil låne penge mod det," sagde han.

Den administrerende direktør kom også ind på de evolutionære faser af NFT'er og bemærkede, at de havde eksisteret i et stykke tid, selvom det tog et stykke tid for dem at blive mainstream. Selvom digital kunst primært har været et samlerobjekt med dens værdi i udstilling eller fremvisning, sagde han, at aktiverne nu udvikler sig for at få andre hjælpemidler ind i det nye år. Dette inkluderer brugen af NFT'er som sikkerhed for at låne krypto- eller stablecoins.

" Fase et var spekulation, fase to er at købe kunst og støtte kunstnere, fase tre vil være funktionel brug af NFT'er," bemærkede Powell.

Ved at tilbyde NFT-sikkerhed følger Kraken krypto-udlånsplatformen Nexos meddelelse i sidste uge om lanceringen af en udlånsskranke. Platformens administrerende direktør Antoni Trenchev sagde, at i de kommende dage vil udlånstjenester såsom Nexos spille en stor rolle i at få værdi fra NFT'er, uden at ejerne nødvendigvis opgiver ejerskabet af deres aktiver.

Krypto-udvekslinger er kærlige NFT'er

Kraken kunne have taget sin tid til at konceptualisere en NFT-markedsplads, men hele ideen har været længe ventet. Børsen har forfulgt NFT-området i flere måneder nu, efter at have udgivet en række rapporter, såsom opdagelsen af NFT-projekters dominans af Ethereum-aktivitet.

Dets peer-crypto-børser, herunder Binance og FTX, har allerede lanceret markedspladser, mens Coinbase samler en bulk-venteliste op med en planlagt lancering af sin markedsplads næste år. Alt dette sker, da disse centraliserede enheder ser ud til at konkurrere med den stort set dominerende ikke-depotmarkedsplads OpenSea.