Den amerikanske kryptovalutabørs Kraken har annonceret, at den vil donere $1.000 i bitcoin (BTC) til hver af de ukrainske borgere, der åbnede en konto hos børsen inden den 10. marts 2022. Samlet set er det samlede beløb, som Kraken har til hensigt at donere til ukrainere over 10 millioner dollars.

Krakens initiativ har til formål at støtte de nødlidende på et tidspunkt, hvor Ukraine er under angreb af sin nabo, Rusland. Det er en af de verdensomspændende støtte, som Ukraine modtager fra kryptosamfundet med hensyn til kryptodonationer, størstedelen af de tidligere donationer er blevet sendt til kryptopung-adresser, som ejes af Ukraines regering.

Krakens administrerende direktør Jesse Powell kommenterede sagen og sagde:

"Vi håber på fortsat at kunne levere kritiske finansielle tjenester i en tid med behov for både vores kunder i Ukraine og Rusland. Kryptovaluta er fortsat et vigtigt humanitært værktøj, især i en tid, hvor mange rundt om i verden ikke længere kan stole på traditionelle banker og depotbanker."

Gratis konvertering og øjeblikkelige hævninger

Når de ukrainske Kraken-kontoindehavere modtager deres donationer, vil de være fri til at hæve midlerne med det samme. Udover donationen på $1000 i bitcoin, vil Kraken også distribuere $1000 Kraken Fee Credits for at give modtagerne af donationerne mulighed for at foretage konverteringer uden omkostninger.

Kraken gik videre og forklarede, at de 10 millioner dollars i bitcoin, som det ønsker at donere til ukrainere, svarer til de samlede handelsgebyrer opnået fra russisk-baserede kunder inden for de første måneder af 2022. Det er et udtryk for Krakens misbilligelse af den igangværende militæroperation i Ukraine og Kraken ikke føler, at det er værdigt at drage fordel af eventuelle transaktioner foretaget af russere.

Børsernes reaktion på den ukrainske invasion

Lige så snart Rusland begyndte sin militære operation i Ukraine, bønfaldt den ukrainske vicepremierminister Mykhailo Fedorov de førende kryptobørser om at fryse alle adresser tilhørende russiske brugere.

Binance og Kraken var dog ikke enige i premierministerens bøn, hvor Binance hævdede, at "krypto er beregnet til at give større økonomisk frihed," og et sådant skridt ville gå imod industriens kerneværdi. Binance gik også videre med at sige, at et flertal af disse konti tilhører uskyldige personer, som ikke er for krigen. Binances synspunkter om, at kryptovalutaindustrien handler om frihed, blev støttet af Kraken.

Coinbase tog en anden retning og blokerede omkring 25.000 adresser tilhørende russiske kunder, der angiveligt var forbundet med den igangværende krig.