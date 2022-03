Jeg føler, at alt, hvad jeg har skrevet i de sidste par uger, har handlet om Rusland, der invaderer Ukraine og indvirkningen på markederne. Det har åbenbart været ret dystert. Men i dag var der gode nyheder, omend en smule trivielle i større skala. Alligevel er det en dejlig forandring.

Publicity stunt?

Kraken meddelte, at de vil donere Bitcoin til alle ukrainske konti, der er registreret før 9. marts 2022. Først antog jeg, at det sandsynligvis var et reklamestunt, med strenge kvalifikationskriterier. Men efter at have gravet i detaljerne, er jeg nødt til at give Kraken kredit – det ser ud til, at hvis du har en ukrainsk konto, er det ret nemt at gøre krav på.

Skal være registreret fra Ukraine inden den 9. marts 2022.

Skal være en "Intermediate" eller "Pro" konto (dette betyder, at du skal være bekræftet med billed-id, så ret nemt).

Skal logge ind inden 1. maj 2022 for at gøre krav på Bitcoin.

Beløbet er også betydeligt. Hvis du havde en saldo på din konto på noget tidspunkt, er du berettiget til at kræve $1000 (Kraken refererer til dette som Tranche 1). Hvis du aldrig har haft en saldo (tranche 2, som Kraken kalder det), er du stadig berettiget til $500 i Bitcoin.

Der er faktisk også mere. En kredit på 1000 USD vil blive anvendt på konti med det formål at udligne valutaomregningsgebyrer fremover. Hjælpepakken vil også blive forhøjet med mængden af handelsgebyrer betalt af Rusland-baserede kunder i første halvdel af 2022.

Moralsk dilemma

Jeg skrev et stykke i sidste uge, hvor jeg kiggede på det moralske dilemma, som kryptobørser befinder sig i med hensyn til indefrysning af russiske konti, efter appellen på Twitter fra den ukrainske vicepræsident Mykhailo Fedorov.

Krakens administrerende direktør, Jesse Powell, afviste ovenstående anmodning og argumenterede at "Bitcoin er legemliggørelsen af libertære værdier, som stærkt favoriserer individualisme og menneskerettigheder". I betragtning af kryptos rødder i individuel frihed, har jeg sympati for, at han (og andre udvekslinger) befandt sig i et ret svært sted.

Jeg mener, at dette initiativ – at undgå at fryse konti, men at donere de russiske gebyrer, der er opkrævet til ukrainske konti, samt yderligere hjælp – er en perfekt løsning på et vanskeligt moralsk dilemma.

"Vi håber fortsat at være i stand til at levere kritiske finansielle tjenester i tide af behov til både vores kunder i Ukraine og Rusland," meddelte Krakens CEO Jesse Powell. "Kryptovaluta er fortsat et vigtigt humanitært værktøj, især i en tid, hvor mange rundt om i verden ikke længere kan stole på traditionelle banker og depotbanker".

På en sådan måde har Powell formået fint at balancere både kryptos voldsomme forsvar af frihed, privatliv og selvforsorg med den moralske forpligtelse til at komme Ukraine til hjælp, enten direkte eller via udjævning af sanktioner mod Rusland.

Påvirkninger på kæden

Til sidst vil jeg se på, hvor meget Bitcoin Kraken giver væk. Lad os tage det nederste værdi på $500 dollars værd af Bitcoin. I skrivende stund (Bitcoin handler til $42.300), svarer $500 til 0,012 bitcoins. Givet Bitcoins tendens til volatilitet, lad os runde lidt ned for konservatisme og antage, at de modtager 0,01 bitcoins.

Ser man på on-chain data, indeholder kun 23,6 % af Bitcoin-adresserne faktisk mere end 0,01 bitcoins. Det betyder, at selv de ukrainske Tranche 2-konti, som vil modtage det lavere beløb på $500, vil være i det øverste kvartal af Bitcoin-indehavere. Wow.

Godt gået, Kraken.