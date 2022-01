Krypto-aktier faldt fredag, da risiko-afstemningen fejede gennem markederne.

Mens de amerikanske markeder registrerede ugens femte negative session i træk, blødte kryptovalutaer kraftigt, da tyre blev ramt.

Bitcoin-prisen faldt under et kritisk støtteniveau, hvor en analytiker antydede, at nedtrækningen kunne se pioner-kryptoen falde til et lavpunkt på $30.000. Lørdag den 22. januar brød Bitcoin-prisen under $35.000 og var på vej til mere end 12 % i fald inden for dagen og tæt på 20 % i løbet af ugen.

Kryptoaktier såsom Coinbase, Voyager Digital og Marathon faldt fredag, hvor MicroStrategy også oplevede et stort fald.

Riot Blockchain-aktier falder 15 %

Riot Blockchain (RIOT)-aktier trak sig kraftigt tilbage fredag og faldt mere end 14% for at lukke på $15,00. I løbet af ugen er RIOT faldet 24% og er faldet mere end 33% YTD.

På trods af den bane, der er set i løbet af den seneste måned, er Bitcoin-minearbejderens aktier stadig steget næsten 400% i de seneste tre år. Omsætningen er også fordoblet i hvert af de sidste tre år, hvilket tyder på, at virksomheden er på et stærkt fodfæste.

Andre steder faldt Coinbase (COIN) 13% til $191,97, mens Robinhood (HOOD) faldt 5,2% til $12,98. Coinbase-aktierne er faldet

Robinhoods aktier er næsten 30% lavere år-til-dato og tæt på 60% fra børsnoteringen på $38 i juli.

Voyager Digital Ltd-aktien faldt til et lavpunkt i 52 uger på $9,95, før de indhentede nogle af tabene for at lukke på $10,12, omkring 15% lavere.

Andre børsnoterede krypto-centrerede virksomheder, der oplevede store fald fredag, var Hive Blockchain (HIVE) på -16%; Marathon Digital Holdings (MARA) på -11%; Hut 8 Mining (HUT) ved -13% og Bitfarms (BITF) ved -14%.

MicroStrategy (MSTR) glider 20 %

MicroStrategy Inc.-aktien faldt over 20 % i fredags for at registrere aktiens værste endags-performance siden 23. februar 2020. Efter åbning på 422,84 USD faldt aktien til 365,98 USD for at nå et lavpunkt i 52 uger, før den lukkede på 375,89 USD for en nedtur på 18 %.

Ugentligt er MicroStrategy faldet 22 %, mens afkastet år til dato er omkring 33 % lavere.

Mens faldet for virksomhedssoftwareproducentens aktie følger den bredere markedstendens, kommer det også efter, at dokumenter viste, at US Securities and Exchange Commission (SEC) havde afvist virksomhedens kryptoregnskabsstrategi.

I sidste uge sagde MicroStrategy CEO Michael Saylor, at virksomheden ikke ville sælge sin Bitcoin-haul, selvom priserne fortsatte med at styrte.