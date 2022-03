Kryptodonationer er steget til millioner, hvor regeringen og en NGO har fået næsten 60 millioner dollars i Bitcoin og andre kryptovalutaer siden krigens start.

Ukraine har brugt midler modtaget fra kryptodonorer over hele kloden til at "kæmpe tilbage" efter Ruslands invasion af landet, har en embedsmand sagt.

Krypto hjalp med at købe mad og skudsikre veste

Ifølge Ukraines minister for digital transformation, Alex Bornyakov, har den støtte, der er modtaget via krypto, fået landet til at købe tiltrængte militærrationer og beskyttelsesudstyr.

Pengene er også blevet tilgået i et mere problemfrit og hurtigere tempo, hvilket giver mulighed for hurtig og effektiv ydelse af disse behov, tilføjede Bornyakov.

"Krypto var en af måderne, vi kæmper tilbage på," sagde ministeren mandag.

Ifølge ham var landets appel om donationer af kryptovaluta afhængig af, at digitale aktiver ville hjælpe med at lette en hurtigere reaktion.

"Med krypto kan vi udføre disse transaktioner på fem minutter, på 10 minutter, og du behøver ikke at få den godkendelse gennem banker," bemærkede han.

Ministeren gik derefter videre med at stave, hvad regeringen har brugt de modtagne millioner på, og bemærkede, at den globale støtte har hjulpet Ukraines militær med at udføre dets daglige operationer.

"Indtil videre har vi købt 400.000 militærkvalitetsrationer til vores hær, fordi de virkelig har brug for denne mad. Vi købte [også] tusindvis af skudsikre veste og andre former for beskyttelse, som hjalp vores militær i daglige operationer," Bornyakov sagde.

Næsten $60 millioner i donationer indtil videre

Data sporet af blockchain-analyseplatformen Elliptic viser , at den 8. marts 2022 havde Ukraine og en større ngo i landet modtaget 59,7 millioner dollars i kryptodonationer.

Pengene, hvis flow toppede i sidste uge med en donation på $5,8 millioner fra Polkadot-grundlæggeren Gavin Wood, er modtaget i Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Polkadot (DOT). USD stablecoins og andre kryptovalutaer har også lavet en betydelig del af midlerne.

Ifølge Elliptic stod ETH for 33,7 % af donationerne tirsdag den 8. marts. BTC-donationer udgjorde omkring 31,2%, mens USD stablecoins tegnede sig for omkring 17,0% af det samlede beløb. DOT-donationer udgjorde omkring 14,5% og 3,6% var i andre kryptoaktiver.

Kryptovalutabørserne Binance, FTX og Currency.com har bidraget til donationerne. I en erklæring den 4. marts sagde Currency.com, at de havde doneret 1 million dollars.