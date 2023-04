Krypto Markeds Nyheder: Hong Kong Planlægger Massive Krypto Investeringer. Kunne Dette Booste Metacades Token Salg på Uniswap og Andre Krypto Børser Yderligere?

Hong Kong har fået et massivt boost i sit forsøg på at overhale Singapore for at blive verdens førende krypto hub. Regeringen tiltrak sig nyhedsoverskrifter på krypto markedet med sine planer om at lade retal investorer i Hong Kong handle digitale tokens såsom Bitcoin og Ether. Dette er en skarp opfølgning på krypto markeds nyhederne om at mere end 20 krypto virksomheder har tilkendegivet deres ønske om at flytte operationer til Hong Kong som reaktion på stigende niveauer af regulering fra amerikanske myndigheder.

Markedsanalytikere spekulerer i, om denne enorme krypto investering i Hong Kong kan booste token salget af den banebrydende GameFi platform, Metacade , endnu mere efter det tidligere på måneden noterede sin nye token MCADE på Uniswap. Bitmart og MEXC vil notere MCADE i de kommende uger, hvilket rejser spørgsmålet, hvor højt kan MCADE må?

Hvor højt kan MCADE nå i 2023?

Krypto markeds nyhedskanaler bed mærke i at MCADE’s token presale rejste $16.4 millioner på rekordtid. Det var også værd at lægge mærke til at MCADE blev noteret på Uniswap til $0.022 efter dets beta presale startede på kun $0.008, hvilket allerede nu giver betydelige afkast til tidlige investorer. Eksperter mener at MCADE vil fortsætte med at vinde indpas, i takt med at det når ud til et bredere publikum gennem sine kommende noteringer på Bitsmart og MEXC i løbet af henholdsvis april og maj 2023.

Herudover har Metacade netop annonceret et spændende partnerskab med MetaStudio, som i kombination med platformens spændende køreplan, omfattende token-brugsværdi og overgang til at blive en decentraliseret autonom organisation (DAO), der allerede er i gang, ser ud til at skubbe MCADE op over $0.50-barrieren i slutningen af 2023. At nå disse potentielle kursmål ville repræsentere gevinster på mere end 20x for investorer, der får sikret deres tokens i de tidlige faser af børsnoteringerne.

Hvad er Metacade?

Metacade har ikke lagt skjul på sine ambitioner om at være en ledestjerne når det kommer til at at revolutionere GameFi landskabet. Det vil de opnå ved at bygge verdens største play-to-earn (P2E) spillearkade, der giver brugerne mulighed for at tjene, mens de forfølger deres passion for gaming. For at opnå dette vil Metacade skabe et blomstrende fællesskab af gaming entusiaster, udviklere og krypto fans, samtidig med at de imødekommer en bred vifte af gaming interesser for at maksimere platformens totale adresserbare marked (TAM).

Til dette formål har Metacade givet sig selv en opgave om at bygge verdens største udvalg af spiltitler, for at hjælpe projektet med at opnå større anerkendelse inden for krypto mainstream og udvide sin brugerbase. For at bruge Metacade har alle brugere brug for MCADE tokenet for at få adgang til platformens forskellige funktioner, mens det leverer enestående nytte til token indehavere. Denne brugsværdi er en væsentlig grund til den tiltagende begejstring omkring platformen, og gør den til en så spændende krypto investeringsmulighed, at den skaber overskrifter blandt nyhedsmedier på krypto markedet.

Metacade’s whitepaper har fået masser af ros fra GameFi eksperter takket være dets omfattende projektplaner, som understreger den fremragende dømme- og handlekraft fra det talentfulde og verificerede Metacade projekt team. En del af den strategiske plan, der gør MCADE til en så tillokkende krypto investering, er overdragelsen af magten til fællesskabet, idet der er planer om at platformen skal blive en DAO inden udgangen af 2024.

Denne fællesskabs ledede styring vil tilføje yderligere værdi til MCADE, som allerede har masser af indbygget nytteværdi, blandt andet i takt med den værdi der leveres af platformens omfattende belønningssystem, der går ud over normen i GameFi sektoren. For eksempel vil brugere blive tilskyndet til at opbygge fællesskabet ved at blive tildelt belønninger for at opslå socialt indhold på platformen, som eksempelvis spilanmeldelser.

Hvordan virker MCADE?

Det native MCADE token er den valuta der driver hele Metacades økosystem. Fra at drive belønningssystemet til at agere udvekslingsmedie for transaktioner på platformen. En anden fordel er, at den samlede forsyning af MCADE tokens er begrænset til kun 2 milliarder, hvilket eksperter forudser vil øge købspresset, i takt med at som platformens brugerbase vokser.

Det mest spændende er dog, at MCADE også er drivkraften bag nogle af Metacades mest innovative programmer, der tilskynder til oprettelse af nye spil eksklusivt til platformen, hvilket øger bruger fastholdelsen til hidtil usete niveauer, og øger brugerbasen. Metagrants ordningen tilbyder også krypto finansiering til spiludviklere, der har brug for midler til at skabe nye spil. Hvert koncept bliver indsendt i en pulje, hvorefter MCATE token indehaverne stemmer om deres favorit. Dette illustrerer en afgørende del af Metacades plan om fællesskabs ledet styring. De mest populære ideer får økonomisk støtte fra platformens fælleskasse, hvilket kan hjælpe med at få konceptet til at blive en realitet.

Er MCADE en god krypto investering?

MCADE har fanget opmærksomheden af adskillige eksperter fra nyhedsmedier på krypto markedet, og viser alle tegn på at det er en fremragende krypto investering for den intelligente investor på kort, mellemlang og lang sigt. Herudover overgår Metacade, selv i sit tidlige stadie, mange GameFi konkurrenter med dets multi-game udvalg og gaming oplevelser, hvilket placerer det ideelt til at blive en potentiel markedsleder i den spirende krypto gaming sektor.

Metacade er i sin spæde start, og har mange spændende funktioner, der skal lanceres over de kommende måneder. De spændende krypto markeds nyheder, såsom støtten til krypto investeringer i Hong Kong, giver MCADE en god chance for at etablere sig som et af de bedste krypto investeringsvalg i 2023.

