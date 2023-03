Krypto Nyheder I Dag: Web3 Arkade Metacades Presale Rejser Vanvittige $10.3m På 16 Uger

Metacade’s krypto presale har været en kæmpe succes, og projektet er kun lige gået i gang. De aktuelle krypto nyheder går dybere ind i denne lovende GameFi platform og analyserer præcis hvor langt en krypto investering i Metacade (MCADE) kunne gå.

Krypto nyheder i dag: Kunne Metacades krypto presale blive årets bedste investering?

Den største nyhed i krypto sfæren i øjeblikket involverer Metacade – en splinterny GameFi platform, der generer masser af hype omkring blockchain fællesskabet. Metacade’s krypto presale har tiltrukket $10.3m i krypto investeringer på ingen tid, fordi det uden tvivl kommer til at blive én af de mest omfattende platforme i blockchain gaming.

Nutidens krypto nyheder fremhæver, at alle tidligere finansierings runder for Metacade er blevet komplet udsolgt. Det har betydet at MCADE’s pris er steget fra 0,008$ til $0.017 siden dets første beta fase.

Metacade frigiver 70% af dets totale token udbud under krypto presalet, hvilket giver fællesskabet en fantastisk mulighed for at blive involveret før begivenheden slutter. Med så højt et niveau af krypto investeringer, der allerede strømmer ind i MCADE, forbereder tokenet sig nu på markante langtids pris handlinger.

Kan MCADE nå 5$ i 2025?

Nutidens eksperter, der analyserer kryptonyheder, hentyder til at MCADE kunne eksplodere i 2023 og frem. MCADE krypto presalet er et tegn på, at der kommer mere, idet projektet konsekvent tiltrækker mere og mere investering.

Takket være krypto presalet, er MCADE’s eksponering sat til en dramatisk stigning i takt med at det rammer børserne. Derfor har eksperter spekuleret i at MCADE i slutningen af 2023 kunne nå 1$ per token, grundet denne stigning i investeringsmuligheder.

Metacade platformen vil gå live i 2023, og projektets store udvalg vil blive færdiggjort i 2024. Ved at introducere et banebrydende udvalg af krypto indtjenings-mekanismer, og omfattende fordele for fællesskabet, forventer Metacade at tiltrække et væsentligt antal brugere på dette tidspunkt.

I 2024 og 2025 kunne Metacade få kæmpe succes. Det næste bull marked kunne se MCADE tiltrække enorme mængder af krypto investeringer, hvilket kan skubbe prisen på MCADE tokenet op på 7$ grundet projektets deflationære tokenomics. Dette ville være en kæmpe 350x stigning fra slutningen af krypto presalet – en stigning der kan matche de mest succesfulde GameFi projekter i Web3.

Hvad er Metacade?

Metacade er den største blockchain arkade. Det betyder, at den tilbyde den største samling af play-to-earn ( P2E ) spil noget sted på blockchain, hvor hvert spil tilbyder integrerede finansielle belønninger for spillere.

Udover dette vil Metacade blive en central hub for alle Web3 brugere. Det vil vise de seneste trends i blockchain gaming og forbinde dets fællesskab på nye og spændende måder.

Metacade tilbyder også et omfattende indtægtspotentiale for brugere ud over metaverse arkaden. Dette vil inkludere Play2Earn, Compete2Earn, Create2Earn og Work2Earn, i takt med at Metacade tilbyder en altomsluttende GameFi løsning ved brug af Blockchain teknologi.

Hvordan virker MCADE?

Metaverse arkaden vil tilbyde afslappet og konkurrencepræget gameplay, idet brugere kan spille alene eller gå head-to-head i rangerede begivenheder. Turneringer med betalt entre vil tilbyde kæmpe krypto præmiepuljer til vinderne, idet konkurrenceprægede gamere kan teste deres færdigheder for den ultimative hæder.

Web3 fællesskabet vil vise de aktuelle krypto nyheder, og de bedste nye blockchain spil på området. Det vil også belønne indholdsskabere igennem Create2Earn funktionen og levere finansielle incitamenter til brugere, imens de deler spilanmeldelser, deler alfa, og interagerer med andre fællesskab medlemmer.

Metacade’s Work2Earn funktion vil forbinde nye jobs med krypto entusiaster og gøre det muligt for enhver at kickstarte deres karriere i blockchain. Work2Earn vil inkludere projektarbejde, freelance roller og fuldtidsjob hos nogle af Web3’s hotteste firmaer – et ekstremt værdifuldt tilbud, der er uovertruffent i forhold til nogen anden GameFi platform.

MCADE tager blockchain gaming til det næste niveau

Krypto nyhederne i dag rapporterer, at Metacade har rejst $10.3m på 16 uger, hvilket ikke kommer som nogen overraskelse. Metacade er en ægte game changer og vil direkte finansiere den næste bølge af spiludvikling.

Metagrants programmet vil tilbyde tidlig investering til spiludviklere, imens de bygger nye P2E spil som blockchain brugere kan nyde. Det vil involvere en afstemning, hvor Metacade fællesskabet bestemmer hvilke nye titler, der er de bedste, hvilket betyder, at de mest efterspurgte P2E titler kan bringes til metaverse arkaden, så fællesskabet kan nyde det.

Er MCADE værd at købe?

MCADE’s krypto presale kunne være den mest lukrative mulighed i år. Med kæmpe indtjeningspotentiale indlejret direkte i platformen, og en ekstremt høj pris forudsigelse grundet krypto nyhederne i dag. Metacade ligner en no-brainer at tilføje til sit investeringsportefølje. Vi kan kun forvente, at hypen stiger imens presalet går ind i sine sidste stadier i marts.

Metacade er et glimrende eksempel på en stærk krypto investering i svingende markedsforhold, fordi dets langsigtede potentiale fra slutningen af krypto presalet er gigantisk.