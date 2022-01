Kryptovalutaer er blevet ramt i de seneste uger og sporer tab på aktiemarkederne midt i udbredt udsalg afhængig af inflation og centralbankers pengepolitik.

Kryptomarkedet har set den samlede børsværditank fra topværdier på $3 milliarder i slutningen af sidste år, til i øjeblikket at svæve omkring $1,7 milliarder. I mellemtiden har de fleste kryptovalutaer mistet mere end halvdelen af deres værdi i amerikanske dollars siden starten på den bredere markedsnedtur i november.

Men på trods af de bearish-udsigter på tværs af markederne, mener kryptoanalytiker Justin Bennett, at tyremarkedet ikke er færdigt endnu.

I kommentarer delt, da Bitcoin og andre kryptoaktiver kæmpede for at springe fra denne uges lavpunkter, bemærkede Bennett, at det er muligt for "endnu en sammensmeltning", før endnu en korrektion tager over. Han ser det sidste scenarie ske i slutningen af 2022 eller begyndelsen af næste år.

"Jeg tror ikke, at krypto-tyremarkedet er afsluttet. Markederne går ikke ned, når alle forventer, at de gør det, og lige nu forventer alle det,” sagde analytikeren.

I don't think the #crypto bull market has ended.

Markets don't crash when everyone expects them to, and right now, everyone expects it.

My base case is for one more melt-up this year, followed by a correction in either late 2022 or 2023.$BTC

— Justin Bennett (@JustinBennettFX) January 26, 2022