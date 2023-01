Krypto Udsigt 2030: Derfor bør du investere i Cardano (ADA), Solana (SOL) og Metacade (MCADE)

Kryptomarkedet udvikler sig konstant, hvilket gør det vanskeligt at vide, hvilke mønter der er værd at investere i på lang sigt. I denne artikel vil du opdage tre krypto-tokens med masser af potentiale, og store muligheder for fremtidig vækst. De er Cardano (ADA), Solana (SOL) og en up-and-comer kendt som Metacade (MCADE).

Hvorfor Investere i Cardano (ADA)?

Cardano er en af de førende Layer-1-løsninger, som i øjeblikket ligger på niendepladsen på listen over de bedste kryptovalutaer efter markedsværdi. Selvom det udfører meget af den samme funktion som Ethereum, adskiller Cardano sig på nogle få måder, der gør det til en attraktiv investering.

Den første er dens akademisk baserede tilgang. Hver opgradering gennemgår strenge akademiske tests, før de rulles ud. For eksempel er dens konsensusprotokol, Ouroboros, matematisk sikker og, som resultat heraf godt hærdet imod angreb.

For det andet laver Cardano nogle væsentlige ændringer i sit netværk i 2023. Det lancerer Djed stablecoin, som sandsynligvis vil accelerere Cardanos voksende position i DeFi-området. Cardano-udviklere forventes også snart at implementere Hydra og Midnight. Hydra er en skaleringsløsning, der en dag kunne gøre netværket i stand til en dag at opnå 1 million transaktioner i sekundet (TPS). Midnight er en protokol designet rundt om fortrolighedsbestemmelser.

Cardano (ADA) Krypto Udsigt 2030

Disse kommende opgraderinger har utvivlsomt styrket ADAs kryptoudsigter for 2030. Fundamentale faktorer, såsom dens strenge tilgang til innovation, rockstjerneudviklingsteam og strategiske alliancer, øger kun Cardanos langsigtede potentiale. I 2030 vil ADA sandsynligvis være værd et sted mellem $6,50 og $11, afhængigt af hvordan fremtiden udspiller sig. Dette er et godt stykke over ADAs nuværende pris på $0,27.

Hvorfor investere i Solana (SOL)?

Solana er, ligesom Cardano, en Layer-1-løsning, der har til formål at konkurrere med Ethereums dominans. Det er i øjeblikket verdens 17. mest værdifulde kryptovaluta, og den falder fra top ti efter FTX’s kollaps.

På trods af at have fået lag tæsk for nyligt, har Solanas fundamentale forhold ikke ændret sig. Faktisk kan dets kerneaspekter og fremtidige udviklinger være katalysatoren for meget højere priser. For eksempel er Solana en af de hurtigste og billigste blockchains på planeten, i stand til at håndtere op til 65.000 TPS til en ubetydelig pris.

Firedancer, en ny valideringsklient bygget af Jump Crypto for at forbedre effektiviteten på Solana-netværket, har vist sig at være i stand til at håndtere 600.000 TPS i et testmiljø. Dette er meget højere end Ethereums forventede TPS på 100.000, når sharding er implementeret senere i år.

Desuden kan Solana Saga-smartphonen, der forventes snart, føre til en ny bølge af adoption for Solana. Sagaen “sætter en ny standard for Web3-oplevelsen på mobilen”, og udviklere vil få alle de værktøjer, de har brug for til at udvikle Web3-klare mobilapps, ifølge et blogindlæg af Solana Mobile.

Solana (SOL) Krypto Udsigt 2030

Selvom Solana ikke er så populær som Cardano, ser netværket ud til at have en lys fremtid. I 2030 vil SOL sandsynligvis være mindst $450 værd, med optimistiske skøn, der sætter tokenet mellem $600 og $750. Hvis SOL når $450, ville investorer, der købte ind til dagens pris på $13, være oppe over 3.300%!

Hvorfor investere i Metacade (MCADE)?

Metacade er et play-to-earn (P2E) community-hub, der sigter mod at blive et omdrejningspunkt for GameFi-revolutionen. Det er en platform, hvor brugere kan forbinde sig med ligesindede spillere, opdage, hvordan man får mest muligt ud af de nyeste P2E-spil og endda spille en rolle i at producere de spil, de skal spille.

Fællesskabsbaserede funktioner, såsom fora, live chats, anmeldelser, konkurrencer og turneringer, har potentialet til at tiltrække tusindvis af spillere, der leder efter et sted de kan kalde deres hjem i det spirende GameFi-rum. Der tilbydes endda MCADE-belønninger til spillere, der sender anmeldelser, tips og andet indhold, som fællesskabet kan lære af.

Senere i år forventer Metacade at give sin første Metagrant væk. Metagranter er en måde for Metacade-kollektivet at rette finansiering mod udviklere, der bygger de P2E-spil, spillere er mest begejstrede for at spille. For at modtage dem, sender udviklere ganske enkelt deres idéer ind i én af Metagrant-konkurrencerne, og den der får flest stemmer til deres projekt, vinder Metagrantet. Den færdige titel føjes til Metacades virtuelle arkade, sammen med snesevis af andre fællesskabsstøttede og klassiske spil.

Med planer om en decentraliseret autonom organisation (DAO), et job- og projekt board og adskillige store giveaways, er det sikkert at sige, at Metacade sætter spillerne først. I betragtning af at GameFi forventes at eksplodere med 10 gange hastigheden for traditionel spil i 2025 (ifølge crypto.com), kan Metacade være den bedste performer ud af de tre kryptoer, der diskuteres her i 2030.

Metacade (MCADE) Krypto Vurdering 2030

Med disse aspekter i tankerne, kan Metacade hurtigt blive Web3s fællesskabsrum til P2E gaming nummer et. Dets langsigtede kryptoudsigter ser positive ud, hvor MCADE forventes at nå op på mindst $2 i 2030 – et 9,900 % afkast på den endelige presale pris på 0,02 USD. Hvis brugere strømmer til platformen som forventet, kan MCADE være værd helt op til $25 værd ved udgangen af dette årti, hvilket betyder, at investorer, der blev involveret i presalet, kunne være oppe med 24,900%!

Hvilken token skal du investere i?

Det er tydeligt at se, at disse tre kryptovalutaer har potentialet til at skyde i vejret i de kommende år. Men efter at have undersøgt hver enkelt, tager Metacade føringen, når det kommer til forventede langsigtede afkast.

Med MCADE-tokenet som stadig er i presale fasen, og en community-first-filosofi, vil Metacade sandsynligvis blive et massivt hit hos investorer. Faktisk er over 2.695.000 i MCADE blevet solgt indtil videre, og dette tal forventes at blive ved med at stige. Hvis du leder efter et token med en af de stærkeste krypto udsigter på markedet, så tjek MCADE-presalet med det samme!

