Kryptovalutaer oplever fortsat et nedadgående pres, da stemningen på tværs af aktiemarkedet også tynger kryptoaktiver.

Den populære kryptoanalytiker og -handler Michael van de Poppe har fremhævet de næste mulige træk for flere altcoins, herunder Polygon (MATIC), Fantom (FTM) og Enjin Coin (ENJ).

Analytikeren fremhæver også de tekniske udsigter for to andre altcoins – Woo Network (WOO) og Verasity (VRA).

Van de Poppe mener også, at flagskibet, kryptovalutaen Bitcoin, kunne se et anstændigt skub og bryde $46.000-prisniveauet. Dette følger kryptovalutaernes flip over $40k efter et kort dyk til lavpunkter på $39.600 i mandags.

https://twitter.com/CryptoMichNL/status/1480632972021747719

Fantom (FTM) er en at holde øje med

Hvad angår altcoins, siger analytikeren, at Fantom-prisen kunne se endnu et løb uden for store støtteniveauer. Han ser på FTM/BTC-parret som en indikation af den bullish modstandsdygtighed, og bemærker, at 0,0005 BTC er et godt indgangspunkt for mønten.

Michael van de Poppe mener, at FTM sammen med Cosmos (ATOM) og Chainlink (LINK) er nogle af de altcoins, der har vist stor styrke på det seneste. Han siger, at hvis Bitcoin-prisen "afregner", så ville FTM være en af de altcoins, man kan se.

Once #Bitcoin is done and settles down for a bit, you'd want to jump onto the coins that have been showing strength in the past weeks already. I'd consider $FTM, $ATOM, $LINK as some of the coins that are showing massive strength recently. — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) January 8, 2022

Polygon (MATIC)

Analytikeren holder også øje med Polygon, en anden mønt, der oplevede et massivt løb i 2021, men som har været udsat for øget pres siden den bredere markedskorrektion startede i december.

Van de Poppe siger, at MATIC har potentialet for endnu et bullish break, hvis priserne falder over en vigtig modstandszone på $2,15-$2,20.

ENJ og WOO ser også anstændige ud

Hvad angår Enjin Coin (ENJ), bemærker kryptostrategen, at den udvidede korrektion har tyre, der kigger på to kritiske støtteniveauer. Den første er omkring $2,20, og den anden kunne være på $1,90-området.

Han bemærker, at hvis priserne holder sig over de to ankre, er det muligt for ENJ at se et frisk opadgående momentum.

Han siger, at ENJ har "to massive områder med støtte," zoner, hvor han "personligt ville ønske at søge længe."

Næste i rækken er WOO, det oprindelige token på Woo Network. Ifølge van de Poppe vil denne tokens værdi sandsynligvis eksplodere, hvis den går i stykker mod Bitcoin. I øjeblikket er WOO/BTC-parret prissat til 0,00002214 BTC, med altcoinen 2,4% ned mod topkryptoen inden for de seneste 24 timer.

Verasity (VRA) kan snart stige til 6800 sats

Men forhandleren påpeger, at mønten har testet en nøgleforsyningszone flere gange, og potentialet for en bullish fortsættelse er der, hvis købere bliver ved med at nå højere lavpunkter.

Den anden altcoin på analytikerens liste over potentielle outperformere i 2022 er Verasity (VRA). Prisen på tokenet er faldet næsten 25% i de seneste 7 dage, hvilket analytikeren bemærker. VRA/BTC-parret handler omkring 6300 sats i skrivende stund, over supportzonen ved 5335-5800 sats.

Van de Poppe siger, at VRA kunne se en frisk tyrebølge, hvis den bryder højere over hovedmodstanden på omkring 6800 satoshis.