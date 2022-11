Kryptovaluta børsen OKX vil opføre MRST, det originale token hos The Mars metaverse projektet.

OKX, der er en af de førende kryptovaluta børser i verden, forventes at opføre MRST, der er det originale token hos The Mars metaverse.

Mars er en metaverse platform, der er udviklet af Mars Lab. I denne metaverse platform med Mars-tema har Mars Labs, ifølge udviklingsteamet, et lille territorium kaldet “Colony.”.

Her kan dens brugere eje NFT-type Colony, hvilket giver dem mulighed for at bygge huse eller kommercielle bygninger. De vil også kunne modtage en lejekontrakt ved hjælp af en blockchain-baseret smart kontrakt.

Mars Labs forklarede, at ved at bidrage til Mars metaverset, så kan brugerne nu optjene belønninger med Mars Tokenet (MRST). Økosystemet er designet til at garantere, at alle platformens brugere vil kunne optjene MRST via dens Play-and-Earn (PAE) system.

Som det originale token i Mars Metaverse, så forventes MRST at have en masse nytte indenfor økosystemet. De fleste af bygningerne i kolonien kan købes med MRST, hvorefter de kan handles mellem brugerne.

Desuden kan brugerne også tilpasse rummet med f.eks. et indkøbscenter, galleri, festsal, klasseværelse og så videre. Forskellige aktiviteter, såsom event-hosting i metaverset gør det også muligt for brugerne at tjene en ekstra indkomst, som vil blive udbetalt i MRST-tokenet.

Efterhånden som platformen udvides, så vil tredjeparts- eller indie-spiludviklerne få lov til at udvikle og lancere deres spil via “The Mars Game Creator”-softwaren. Mars metaverse brugerne kan også være værter for en række forskellige sportsligaer. Alt afhængigt af antallet af aktive brugere, så vil MRST mest blive brugt som belønning til spillerne.

Udover at børsnotere MRST-tokenet på deres platform, så afslørede OKX også, at de har åbnet et handelslotteri, der tilbyder MRST til en værdi på op til $20.000 til de heldige vindere.

Kryptovaluta børsen afslørede også, at MRST til en værdi af $18.000 ville blive fordelt blandt de 20 bedste daglige DEX-handlere i løbet af de næste 10 dage (svarende til $1.800 om dagen). OKX vil herefter sende de resterende MRST tokens til en værdi af $2.000 til yderligere 20 heldige brugere, der udfører transaktioner til en værdi af 10 MRST tokens eller mere ved at bruge OKX Web3 walleten.

OKX er en af de førende kryptovaluta børser i verden. At børsnotere MRST-tokenet på deres platform vil sikre, at der er tilstrækkelig likviditet for brugerne af Mars-metaverset, såvel som indehaverne af tokenet.

OKX børsnotering MRST kommer omkring to måneder efter, at børsen annoncerede lanceringen af OKX Lite. OKX Lite gør køb, salg og udveksling af kryptovaluta nemmere.

Ifølge teamet har den forenklede udgave af OKX-handelsappen en mere simpel fornemmelse og et mere simpelt look end den tidligere udgave, hvilket gør appen helt perfekt til de mere erfarne handlende.