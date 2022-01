Metaverse er blevet et af de mest populære buzzwords i 2021. Begejstringen blev forstærket af et tiltag fra Facebook om at skifte navn til Meta. Når man går ind i 2022, da Play-to-Earn bliver en måde at tjene til livets ophold på, vil Metaverse-kryptovalutaer være til gavn for en enorm handel. Nedenfor er de 3 bedste Metaverse-kryptovaluta, der vil eksplodere i 2022.

Axie Infinity ( AXS )

Axie Infinity (CRYPTO: AXS) er en af de største Metaverse kryptovalutaer på markedet. Med den nylige eksplosion i Metaverse takket være Facebooks rebrand, har Axie Infinity haft et fremragende år.

Når man går ind i 2022, vil Metaverse-verdenen kun blive stærkere, efterhånden som play-to-earn-money bliver endnu mere forankret. Axie Infinity er et af de bedste Metaverse-projekter, der er godt positioneret til det.

Til at begynde med har Axie Infinity pengene til at vokse sin dominans i det hurtigt voksende Metaverse-rum. Tilbage i oktober havde virksomheden bag Axie Infinity en succesfuld serie B-finansieringsrunde og rejste $150 millioner.

På det tidspunkt rapporterede The Information , at Axie Infinity rejste pengene i en serie B-finansieringsrunde, der blev ledet af Andreessen Horowitz. Den tre år gamle startup har oplevet en enorm vækst på grund af sin succes med at sælge non-fungible tokens, som er enestående digitale aktiver, der kun kan bruges inden for den kontekst, de blev skabt til, så det er ingen overraskelse, at denne virksomhed vil generere mere end $1 milliarder i omsætning ved udgangen af 2021.

Udover stærk kapitalisering er Axie Infinity sat til at drage stor fordel af AXS-indsatsen. Efterhånden som flere investorer satser på AXS, vil det tage en betydelig del af det ud af cirkulationen, hvilket er positivt for prisen.

Axie Infinity arbejder også på at gøre indsatsen endnu bedre. Ifølge hvidbogen kan Axie Infinity muligvis opgradere deres indsatssystem for at give bedre belønninger til dem, der har en målbar merværdi. Der er stadig meget forskning og eksperimenter påkrævet i dette aspekt af styring, fordi der ikke er nogen perfekt måde endnu – kun et par ting værd at overveje, som hvad "tilføjet" betyder helt præcist? Det kunne være baseret på timer spillet eller opnåede niveauer; måske endda noget mere abstrakt såsom omdømme blandt andre spillere, som man opbygger over tid gennem nyttige bidrag (indsamling af ressourcer fra huler ved at dræbe monstre). I bund og grund er indsatsen klar til at blive endnu bedre i fremtiden.

En kombination af disse faktorer gør Axie Infinity til en af de bedste Metaverse kryptovalutaer at købe i 2022.

Sandbox ( SAND )

Sandbox (CRYPTO: SAND) er en anden Metaverse kryptovaluta, der er steget hurtigt for nylig gennem markedsværdiplaceringer. Ligesom Axie Infinity bygger Sandbox et hurtigt voksende play-to-earn-økosystem, og dets modtagelse har indtil videre været enormt.

Det seneste spil lanceret på Sandbox hedder Alpha. At spille Alpha er også ret nemt, da alt man behøver er et Alpha Pass. Med Alpha Pass får du adgang til tre eksklusive oplevelser samt en altomfattende hub, hvor spillere kan udforske snesevis af quests og steder. Men hvis det ikke er nok for din smag, så er der en specialudgave tilgængelig – en som inkluderer 1000 $SAND-belønninger plus 3 NFT'er (non-fungible tokens). Med dette mere detaljerede kort håber vi, at spillere vil være i stand til at spore deres fremskridt på tværs af 18 forskellige spiltilstande, mens de udforsker, hvad vores fællesskab allerede har skabt! Når vi går ind i 2022, kan SAND vokse endnu mere, efterhånden som flere spil lanceres på blockchain.

Sanbox-indsats vil sandsynligvis også få et løft fra SAND-indsats ved at tage en del af SAND ud af cirkulation. Processen vil sandsynligvis blive fremskyndet af incitamentet til høje udbytter, der kan konkurrere med DeFis.

Forestil dig en verden, hvor du kan handle med digitale genstande, såsom kryptomønter. Men i stedet for blot at kunne købe og sælge dem på kryptovalutabørser, eller bruge dem som betaling for varer i butikker, der endnu ikke accepterer kryptovalutaer – er der et helt økosystem bygget op omkring ejerskab af disse virtuelle jordpakker på Sandboxen! I fase et tilbyder Sandbox incitamenter, der kombinerer NFT'er med SAND. Den anden fase kunne have endnu større potentiale, hvis nok mennesker begynder at udvinde deres overskud fra handelslande ved hjælp af blockchain-teknologi.

Decentraland ( MANA )

Decentraland (CRYPTO: MANA) er en virtuel verden, der blev skabt på Ethereum blockchain. I denne digitale verden findes der to valutaer: MANA og LANDs (Land Ownership Documents). Med disse mønter kommer mange muligheder for brugere til at deltage i forskellige kontrakter som at købe smarte huse eller drive butikker på deres egen private ejendom.

Decentraland er et af de ældre Metaverse-projekter. Mens det ikke var særligt aktivt i årevis, er Decentraland skudt op i år sammen med de andre Metaverse-kryptovalutaer. Ind i 2022 vil Decentraland sandsynligvis vokse med en eksponentiel hastighed, fordi det er et af de mere åbne Metaverse-projekter.

For nylig lancerede Facebook sit Metaverse, men det er blevet mødt med en del kritik. Det er fordi folk vil have et åbent Metaverse, og ligesom internettet bør det ikke ejes af en virksomhed.

Decentraland er styret af en DAO , hvilket betyder, at alle, der ejer MANA, kan tage del i dens styring. DAO ejer alle sine vigtigste smarte kontrakter, inklusive dem, der er relateret til jordejerskab, som kan købes med minimal indsats af alle, der ønsker en servitutsskøde fra dem, så længe de har nogle formV1one-input.

Dette er en faktor, der kunne trække flere udviklere ind i Decentraland i forhold til andre Metaverse-projekter på markedet i dag. Dette er allerede tydeligt i værdien af virtuelle projekter, der i øjeblikket lanceres på Decentraland. For nylig blev et virtuelt stykke fast ejendom til en værdi af over $2 millioner solgt på Decentraland.