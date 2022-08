Kryptovaluta interessen er faldet 16% på verdensplan i år

Vigtigste konklusioner

Interessen for kryptovaluta er ifølge tal fra Google 16,6% lavere i år i sammenligning med 2021-gennemsnittet på verdensplan

Bitcoins prisfald i år er på 52,7%, mens fyringer og likvidationer også har ramt branchen hårdt

Det største fald i interessen er i Holland med et fald på 37%, efterfulgt af Irland og New Zealand

Den Centralafrikanske Republik modvirker denne tendens, hvor interessen er steget med 592% efter landets regering annoncerede, at Bitcoin ville blive accepteret som lovligt betalingsmiddel i april

Andre afrikanske lande – Marokko og Kenya – følger trop med imponerende stigninger i interesse på henholdsvis 61% og 55% i interesse i sammenligning med sidste år

Udviklingslandenes kryptovaluta interesse har været større end i den udviklede verden, hvor mange lande kan konstatere en stigning i år på trods af nedturen

Kryptovaluta markedet har bevæget sig kraftigt nedad i 2022. Bitcoins pris – som ikke er helt fremmed overfor volatilitet – ligger i øjeblikket 52% under niveauet på $47.700, som den handlede til nytårsdag.

Men det er ikke kun priserne, der har vaklet. Vi har ligeledes oplevet likvideringer af store spillere efterhånden som smitten har spredt sig – her tænker jeg især på kollapset af den tidligere top 10-mønt Luna og dødsspiralen for dens stablecoin UST i maj, men såmænd også en række konkurser hos kryptovaluta låneudbyderne Celsius og Voyager Digital – for blot at nævne nogle få .

Desværre har en række afskedigelser også ramt branchen. Dog er der ingen mere højt profileret end Coinbase, der afskedigede 18% af sine medarbejdere (1.110 ansatte) blot et par måneder efter at have spenderet millionvis af dollars på en SuperBowl reklame.

Så vi var nysgerrige – er interessen faldet over hele kloden i år som reaktion på, at tyremarkeds hysteriet er ved at være et overstået kapitel? Hvis svaret på dette spørgsmål er ja; hvilke landes interesse for kryptovaluta er så faldet mest?

Interessen for kryptovaluta er faldet markant i 2022

Faldet i interessen over hele verden er på 16,6%, hvilket er et ganske markant fald. Den værste nation er dog Holland, der har oplevet et kæmpemæssigt fald på 37%, skarpt efterfulgt af et andet europæisk land, Irland, der har oplevet et fald på 30%, såvel som New Zealand med et fald på 28%.

USA er det næste land på listen med et fald på over 26%, hvis man sammenligner med den samlede søgevolumen i 2021. Og netop fordi USA stadig driver så stor en del af den samlede markedsvolumen, så symboliserer dette, hvor anderledes markedet er i dag i sammenligning med sidste år, og sætter således de fyringer og prisfald vi har set i kontekst.

Interessant nok er de mest modstandsdygtige lande med hensyn til kryptovaluta interesse i de fleste tilfælde udviklingslandene – Marokko, Kenya, Sri Lanka, Nigeria og Colombia placerer sig alle blandt de lande, hvor interessen rent faktisk er steget. Med hensyn til Marokko og Kenya, så har de to afrikanske lande oplevet stigninger på henholdsvis 61% og 55%.

[inv-florish id="10757471"]

Interessen i løbet af den sidste måned er faldet yderligere

Bjørnemarkedet er for alvor gået i gang siden maj, hvor Terra gik under, og derfor har de sidste par måneder været brutale. Når man kigger på faldene i juli alene i modsætning til hele 2022, så er faldet endnu værre. Verdensgennemsnittet viser, at der har været 63% færre søgninger på kryptovaluta denne måned i sammenligning med 2022-gennemsnittet.

New Zealand, Spanien, Venezuela og – lidt overraskende – USA og Canada er alle blandt de lande, der oplever det største fald i interessen. De amerikanske søgninger er faldet 59% med Canada lige bagefter på 58%.

[inv-florish id="10757406"]

El Salvador

El Salvadors præsident, Nayib Bukele, tweeter ofte at hans regering “køber dippen”, når Bitcoin styrtdykker. Det ser dog ud til, at borgerne i hans land, hvor Bitcoin har været lovligt betalingsmiddel siden sidste år, ikke er af samme opfattelse.

Ifølge Googles søgetendenser, så faldt interessen for Bitcoin mere i juli i El Salvador end i noget andet land i sammenligning med 2021-tallene. Et fald af en eller anden form kan forventes i betragtning af den stigning i søgninger, der var uundgåelig, da Bukele annoncerede Bitcoin som lovligt betalingsmiddel i 2021, men et fald på 63% er alligevel bekymrende og fremhæver både den skadelige effekt af bjørnemarkedet, såvel som udfordringerne forbundet med at onboarde El Salvadors befolkning til Bitcoin.

Hvis man kigger på hele billedet, så er interessen i løbet af 2022 som helhed faldet med 17,9% i forhold til 2021, hvilket dog ikke er helt så markant som juli-faldet på 64% – men der er dog stadig tale om et stort fald.

Den Centralafrikanske Republik

Der er udeladt en nation fra ovenstående grafer af hensyn til skalaen. Og dette skyldes, at Den Centralafrikanske Republik blæser disse tal ud af vandet. Interessen for kryptovaluta i juli-22 er nemlig steget med 715% i juli 2022 (592% for 2022 set som helhed) i sammenligning med tallene fra 2021.

[inv-florish id="10757625"]

Dette skyldes selvfølgelig, at landet blev den anden nation til at acceptere Bitcoin som lovligt betalingsmiddel i april. Og ikke nok med det, men de gik faktisk endnu længere – og annoncerede tokeniseringen af landets rigeste ressourcer (diamanter, uran, olie) med en nyligt lanceret national kryptovaluta “Sango Coin”.

Men fordi landet hører til en af de fattigste lande i verden, hvor blot 10% af befolkningen har internetadgang, så er dette derfor en fortælling for en anden dag, om dette er et fornuftigt initiativ eller ej.