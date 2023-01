Kryptovaluta priserne stiger via det stærkeste rally i 9 måneder, men hvorfor?

Vigtigste konklusioner

Bitcoin er tilbage i 20’erne, Ethereum har passeret $1.500, og altcoins er på vej opad i, hvad der har været den største kryptovaluta stigning i 9 måneder

Optimismen om, at Federal Reserve vil afvikle sin højrentepolitik hurtigere end forventet stiger efter de køligere inflationstal

Den næste store dag for kryptovaluta markederne er den 1. februar, hvor Fed vil tage stilling til den seneste rentepolitik

Solana er steget med 130% siden begyndelsen af året, og fører altcoins

Selv memes stiger, hvor Dogecoin og Shiba Inu igen bevæger sig

Nogle analytikere frygter, at markedet er for tidligt ude med hensyn til prissætning i en tidligere end forventet Fed-vending

Kryptovaluta markederne uddeler en stor portion nostalgi for at skyde året i gang med deres stærkeste stigning i 9 måneder.

Bitcoin handler tæt på $21.000, Ethereum er på $1.500 og altcoins bevæger sig også aggressivt opad.

Jeg tog et øjebliksbillede af markedet på denne dag i sidste uge, hvor markederne var gået opad for at starte det nye år. En uge senere er retningen den samme – men stigningen har taget det et hak opad. Nedenstående diagram viser kryptovaluta kursafkastet i begyndelsen af året, hvor der kan meldes om et hav af opadgående bevægelser:

Hvad får priserne til at stige?

I løbet af det seneste år har inflation måske erstattet pandemi som det mest beskidte ord i vores ordforråd. Men det er dog med god grund, idet kloden er grebet af en inflationskrise, som vi ikke har set siden 1970’erne.

Men i de sidste par uger er der i det mindste sivet en lille smule optimisme ind på markedet om, at inflationen muligvis kunne have toppet. Dette har ført til, at investorerne nu satser på, at Federal Reserve vil bevæge sig væk fra rentestigningerne hurtigere end tidligere forventet. Og markederne gør noget lige nu, som de fleste af os efterhånden har glemt, at de kunne – de er nemlig begyndt at stige.

Markedet generelt er steget. S&P 500 er oppe tæt på 5%. Kryptovaluta priser kunne melde om en lysestage på 5% oppe i løbet af få minutter, men aktiemarkedet er naturligvis mindre volatilt, og 5% svarer til en stærk bevægelse – der var kun fire gange i det, der var et meget ustabilt 2022, hvor markedet steg med så meget på en uge.

Renter er nøglen til kryptovaluta markederne. Altcoins handler som gearede væddemål på Bitcoin, og Bitcoin har handlet som et gearings væddemål på S&P 500 i løbet af det sidste år eller deromkring. Lige siden renten begyndte at blive hævet i april 2022, så har Bitcoin-prisen været frit faldende.

Selvom der har været slinger i valsen på selve kryptovaluta markedet (LUNA-dødsspiralen, Celsius-krakket, hvor ikke mindst den ufattelige FTX-skandale skiller sig ud), så er nøglevariablen utvivlsomt en stram valutapolitik, der undertrykker værdien af alle risikoaktiver. Bitcoin vil ikke få lov til at stige før Fed skifter tone, og i den seneste uge har investorerne bevæget sig i retning af en holdning, der forventer, at den ønskede vending vil ske tidligere end tidligere.

Vil dette fortsætte?

Næste nøgledato er den 1. februar, hvor Federal Reserve mødes for at beslutte den seneste rentepolitik. Disse FOMC-møder har sammen med den månedlige CPI-rapport været de vigtigste drivkræfter på markederne i løbet af det sidste år.

Jeg skrev for fem dage siden om, hvordan vi ville få noget volatilitet til at afslutte ugen på, da vi løb ind i CPI-rapporten. Rapporten ankom som forventet, men afspejlede endnu en måned med faldende inflation, hvilket som tidligere beskrevet drev markederne opad.

Ikke desto mindre er stigningen i priserne noget overraskende, når man tænker på de ord, der indtil videre er kommet ud af Fed-formand Jerome Powells mund. Han har stået fast på, at der ikke kommer noget skift i politikt, og han har endda angrebet markedets tilsyneladende for tidlige antagelse af, at valutapolitikken igen vil blive løsnet.

Faktisk havde der været masser af falske starter på markedet i løbet af det sidste år, hvor investorerne gentagne gange satsede på, at Fed bluffede over omfanget og hastigheden af, at renteforhøjelser ville blive implementeret. Dette er en del af grunden til, at den efterfølgende bevægelse nedad har været så voldsom.

I virkeligheden tegner nedenstående diagram billedet bedre end tusind ord:

Altcoins foretager større bevægelser

Som vi har set gentagne gange gennem kryptovalutaernes historie, så udskriver altcoins med højere beta fortjeneste betydeligt højere end Bitcoin. Selvfølgelig kommer dette fra en lavere base – ulempen ved en højere beta er, at når tiderne er hårde, så er smerten blot så meget mere alvorlig, og de forskellige altcoins har uden tvivl oplevet dette gennem hele denne kryptovinter.

Afkastet er blevet ledet af Solana, der er den Layer 1 med et tumultarisk år på bagen selv målt efter kryptovaluta standarder. Jeg skrev et dybt dyk om dette for to uger siden, men mønten var styrtdykket fra på et tidspunkt til at holde på tredjepladsen bag Ethereum og Bitcoin til knap at hænge fast i top 20.

En kombination af gentagne afbrydelser, topprojekter på vej til de rivaliserende blockchains og en tæt tilknytning til den skandaleramte Sam Bankman-Fried bidrog alt sammen til, at Solana barberede 97% af dets rekordhøje niveau på $260, og handlede mod slutningen af 2022 til blot $7,70.

Men på typisk kryptovaluta manér har et skift i stemning ledet af den direkte uforklarlige meme-mønt BONK været med til at booste mønten, som nu handles til $23,40, efter at være blevet mere end fordoblet i de sidste to uger.

Meme-mønter har nydt godt af gevinsterne over hele linjen. Dette ville normalt være den del af artiklen, hvor jeg ville prøve at indtaste nogle analyser om hvorfor, men vi ved nu, at der ikke er noget reelt mønster for meme-mønt vanviddet, så i stedet vil jeg blot opliste afkastene. Shiba Inu er steget 29%, mens deres alle sammens far, Dogecoin, er steget med 20% og handles nu til en markedsværdi på $11,2 milliarder.

Hvad sker der så nu?

Lige nu nyder investorerne godt af gevinsterne, idet de indtil videre blot har forsøgt at overleve i hele 2022. Men når man ser på markedet, så er priserne måske nok steget, men volatiliteten er fortsat lav, og volumen ligger stadig langt fra, hvad de var under pandemien.

Markedet har været ukarakteristisk roligt siden FTX-implosionen, og dette er den første rigtige bevægelse af nogen betydning. Selvom optimismen er indlysende, så forbliver investorerne dog en kende forsigtige, og priserne er stadig ekstremt undertrykte i forhold til samme periode sidste år.

Et fald på 75% efterfulgt af et stigning på 20% svarer stadig til et fald på 70%. Så selvom de grønne lysestager er smukke for de handlende denne morgen – og længe ventet – så er omfanget af skaden på kryptovalutaerne stadig alvorlig. Den institutionelle udbredelse er sandsynligvis blevet hårdt ramt af de utallige skandaler, og der er stadig potentiale for, at flere dominobrikker vil falde som led af FTX-nettet af smitte, og makro/inflationen er fortsat meget usikker.

De sidste to uger giver os et par tiltrængte positive nyheder, og ikke kun for kryptovalutaerne, men også for økonomien som helhed. Investorerne fejrer dette med stigende diagrammer, men dette er stadig usikre tider med mange omvæltninger forude.