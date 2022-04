KuCoins Into the Cryptoverse 2022-rapport viser, at næsten halvdelen af den tyske befolkning ser krypto som en del af “finansens fremtid.”

35 % af investorerne gør det for passiv indkomst.

Flere kvinder viser nysgerrighed i 2022, hvor 53 % af dem viser interesse.

En nylig rapport fra den globale kryptobørs KuCoin antyder, at 44% af tyskerne er “motiverede” over for kryptovalutaer som en investering.

Denne procentdel af befolkningen mener også, at kryptovaluta er “finansens fremtid”, bemærkede børsen i sin ‘ Into The Cryptoverse 2022′ – rapport.

16 % af tyskerne i alderen 18-60 ejer eller handler med krypto

Indsigten fra undersøgelsen afspejler Tysklands “sæt af klare regler, der gælder for kryptovalutaer”, indikerede et resumé af rapporten.

Navnlig var Tyskland det første land, der anerkendte Bitcoin som en “værdienhed”, der kan klassificeres som et “finansielt instrument.” Det skete i 2013 og er en udvikling, der ser ud til at have haft stor indflydelse på adoptionsraterne i landet.

Som et resultat af lovgivningsudviklingen sagde 44% af de adspurgte, at de søger at købe og investere i krypto. Ifølge rapporten er næsten halvdelen af befolkningen overbevist om, at krypto vil være fremtiden for finans.

16 % af tyskerne i alderen 18-60 år ejer kryptovalutaer eller har handlet dem i løbet af de sidste seks måneder, hvor 41 % af disse investorer planlægger at øge deres investeringer i 2022. Yderligere 13 % siges at være kryptokuriøse.

Kønsmæssigt udgør mænd 69 % af investorerne i kryptovaluta, mens 53 % af de kryptonysgerrige er kvinder.

Samlet set undersøger 77 % af disse ‘krypteringsnysgerrige’ investorer efter sigende potentielle digitale aktiver at købe. Ifølge KuCoin er dette en statistik, der peger på de meget høje niveauer af kryptokompetencer i landet.

Indsats og udlån af topinvesteringsprodukter

Rapporten antyder, at den voksende anvendelse af kryptoinvesteringer i Tyskland skyldes den voksende tiltrækning af digitale aktiver som en kilde til passiv indkomst. Og denne evne til at generere afkast på kryptoinvesteringer får kryptovalutainvesteringer til at blive mainstream i landet.

Ifølge undersøgelsen tager 35 % af investorerne positioner for passive indkomstmuligheder. I mellemtiden ser 30% krypto som et pålideligt lager af værdi, og 29% siger, at kryptoaktiver giver et middel til økonomisk uafhængighed.

Med hensyn til specifikke investeringer til passiv indkomst foretrækker gennemsnitligt 24% af investorerne at satse krypto frem for at holde bankopsparingskonti. Crypto-udlån kommer næste på 13%.

Rapporten om Tyskland er den anden i KuCoins Into The Cryptoverse 2022 lineup, der kommer efter Tyrkiet. Børsen planlægger at frigive yderligere rapporter i løbet af 2022.

Globale tendenser for ejerskab og brug af krypto for 2021 viste, at Nigeria toppede de globale hitlister, med Singapore, Thailand og Filippinerne også deroppe. Asien, Afrika og Sydamerika viser den hurtigste vækst.