KuCoin begiver sig ind i IGO med ny NFT-platform

KuCoin, den førende globale cryptocurrency-børs , har lanceret sin NFT-lanceringsplatform KuCoin IGO . Pikaster er det første projekt, der kommer til platformen. Den første runde udsalg startede kl. 12:00 UTC den 11. april.

Brændstof for vækst inden for spil, metaverse, Web3

I tråd med dets intentioner om at fremme væksten i blockchain-spil-, metaverse- og Web3-miljøet, lægger KuCoin vægt på gamification og NFT’er, som vil spille nøgleroller i fremtidige virtuelle verdener. Virksomheden begiver sig nu ud i Initial Gaming Offerings.

Eksklusiv adgang til aktiver i spillet

KuCoin IGO vil give eksklusiv adgang til NFT’er i spillet til brugere af børsen over hele verden, som vil være i stand til at købe, hæve og investere i NFT’er problemfrit. KuCoin IGO-brugere har mulighed for at administrere deres NFT’er på børsen, hvilket skaber en omfattende løsning for både lægmænd og erfarne NFT-entusiaster.

Skabere og spiludviklere kan lancere kreationer på en af mange måder, herunder auktioner, fastprissalg og mysteriekasser.

KuCoin CEO Johnny Lyu kommenterede:

Metaverset er et af de mest spændende emner i dag, og en helt ny livsstil i den nærmeste fremtid. Når både giganter som Meta, Amazon og Tencent og velhavende investorer som Elon Musk i høj grad investerer penge, talent og teknologi i metaverset, må man tro, at dette bliver en historisk trend, der giver en helt unik oplevelse. GameFi og NFT vil være de mest typiske indgange til metaverset, hvilket er en stor grund til, at KuCoin lancerede IGO-platformen. Vi håber at styrke udviklingen af web3.0 gennem KuCoins IGO, at grave flere gode GameFi-projekter og NFT’er og hjælpe hele industriens udvikling.

Pikaster udnytter en tre-token økonomimodel

Pikaster, det første bekræftede projekt på IGO, er et såkaldt Truly-play and Truly-earn GameFi-projekt. Spillere har økonomiske incitamenter og kan få adgang til innovative produktfunktioner for at garantere en strålende spiloplevelse.

Pikaster har også en pung i spillet og et system til overskudsdeling samt flere gameplay-tilstande. Spillet bruger KuCoin Community blockchain. KuCoin foretog en strategisk investering i Pikaster via KuCoin Ventures i marts.

Pikaster CMO Luffy sagde:

KuCoin har altid været en virksomhed med høje ambitioner, og de holder altid øje med mulige ændringer i fremtiden. Samtidig lægger KuCoin stor vægt på værdien af fællesskabet og værdien af brugere. Dette er helt i overensstemmelse med vores filosofi. Pikaster er overbevist om at bringe nye ændringer til industrien, både fra et spilperspektiv og fra et indtægtsgenererende perspektiv. Det er derfor, vi kalder os “Truly-Play & Truly-Earn”.