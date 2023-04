Kunne Ripple Rallye Efter en Positiv SEC Kendelse? Sammenligning af Metacade og XRP Pris Forudsigelser for 2023-2030.

XRP-pris forudsigelsen led for nylig et knæk efter at dets moderselskab, Ripple blev offer for en højprofileret retssag med amerikanske regulatorer. Der er dog kommet nyheder frem, som kunne booste de langsigtede udsigter for Ripple og XRP.

Et andet sted i Web3 annoncerede Metacades’ (MCADE), at det vil blive lanceret på flere digitale børser efter at have oplevet masser af succes under MCADE token presalet. Investorer er optimistiske med hensyn til fremtiden for både XRP og MCADE – men hvilket token er det bedste køb lige nu?

Bullish udviklinger for Ripple og Metacade

Ripple (XRP) har modtaget positive nyheder om den igangværende retssag med Securities and Exchange Commission (SEC). SEC indgav anklager mod Ripple i 2020 med den begrundelse, at XRP, det digitale aktiv, der blev skabt af Ripple, er et uregistreret værdipapir i modsætning til en kryptovaluta.

Monica Long, direktøren for Ripple, fortalte CNBC, at hun er “meget håbefuld” omkring, at der vil være et positivt resultat af SEC retssagen senere i 2023. De positive nyheder forårsagede en stigning i prisen på XRP, hvor tokenet steg over 30% på en enkelt dag.

Den langsigtede XRP pris forudsigelse er forbedret på grund af nylige rygter. I mellemtiden fortsætter Metacade med at gøre store fremskridt, idet projektet har annonceret, at MCADE tokenet vil blive frigivet på UniSwap den 6. april.

Metacade kommer direkte fra en meget vellykket presale begivenhed, hvor der blev rejst $16.35m fra tidlige crypto-investorer. UniSwap IDO vil blive efterfulgt af to CEX noteringer: Bitmart i april og MEXC i begyndelsen af maj.

Hvad er XRP?

XRP er et digitalt aktiv, der blev skabt af et amerikansk baseret FinTech firma kaldet Ripple Labs. Tokenet er designet til at fungere som en bro for internationale transaktioner og tilbyde et højhastigheds- og lavpris alternativ til traditionelle betalingsmetoder.

XRP er bygget på et decentraliseret netværk, der ikke er kontrolleret af en enkelt enhed. Udover at det kan bruges af finansielle institutioner til at give øjeblikkelig likviditet til internationale transaktioner, er XRP også den oprindelige valuta for XRP Ledger. Dette decentraliserede blockchain netværk kan understøtte udviklingen af decentrale applikationer (dApps).

XRP pris forudsigelse: Kan XRP nå $1 i 2023?

Ethvert positivt resultat fra Ripples retssag med SEC anses generelt for at ville give et massivt købspres for XRP tokenet. Kryptovalutaen har en reel nytteværdi i den virkelige verden, og dets netværk er allerede blevet vedtaget af store finansielle institutioner herunder The Bank of England og Santander.

Den langsigtede XRP pris forudsigelse placerer XRP til $4.20, så længe SEC-sagen når frem til en positiv konklusion i den nærmeste fremtid. I 2023 kan investorer forvente betydelig pris handling, da den kortsigtede XRP pris forudsigelse er målrettet mod modstandsniveauet på $1.

Hvad er Metacade?

Metacade er en omfattende GameFi platform, der tilbyder den største samling af play-to-earn (P2E) arkadespil, man kan finde noget sted på blockchain. Hvor de fleste GameFi platforme kun tilbyder en enkelt gameplay oplevelse, tilbyder Metacade et stort udvalg til gamere sammen med et generøst potentiale for at få kryptovaluta belønninger.

Metacade går samtidig efter at blive et centralt samlingspunkt for Web3 brugere ved at introducere flere unikke indtjenings mekanismer til metaverse. Projektet tager P2E-mekanik til et helt nyt niveau og kan både tjene investorer, iværksættere, og gamere gennem sit brede blockchain udbud.

Hvordan virker MCADE?

MCADE tokenet bruges til at belønne gamere i metaverse arkaden. Token indehavere kan samtidig også stake MCADE på platformen for at opnå en passiv indtægt og stemme i styrings forslag for at hjælpe med at opnå konsensus i det fællesskabs ledede projekt.

Metaverse arkaden vil tilbyde både casual og konkurrencepræget gameplay til blockchain gaming entusiaster. Spillere kan spille solo og optjene belønninger, mens de forsøger at slå deres højeste scores eller deltage i betalte turneringer for at vinde lukrative krypto præmier.

Metacade vil også belønne indholdsskabere, der bidrager til fællesskabet gennem Create2Earn funktionen. Dette element af platformen vil belønne brugere med MCADE tokens, når de indsender spilanmeldelser, deler alfa og interagerer med indlæg fra andre af fællesskabets medlemmer.

Projektet vil annoncere ledige stillinger gennem en krypto job-tavle som en del af Work2Earn funktionen. Work2Earn vil forbinde blockchain-brugere med betalte jobs hos nogle af Web3s hotteste start-ups og kan endda inkludere éngangs projekter såsom at teste nye P2E-spil, før de officielt udgives.

Kan MCADE nå $0.50 i 2023?

MCADE token presalet har opbygget et betydeligt momentum for det nye projekt, som forventes at kunne levere væsentlige afkast set ud fra det aktuelle prisniveau. MCADE lanceres snart på forskellige digitale børser efter presalet, hvor tokenets pris stiger fra $0.008 til $0.02.

Ved udgangen af 2023 forventes MCADE at nå $0.50-prisniveauet – en 22x stigning fra slutningen af token presalet. Spekulanter er i meget optimistiske med hensyn til projektets fremtidsudsigter, da det har et unikt værditilbud inden for GameFi bevægelsen og har en omfattende nytteværdi i det native token.

MCADE vs. XRP pris forudsigelse: Hvilken token er værd at købe?

Efterhånden som SEC retssagen nærmer sig sin afslutning, kan XRP pris forudsigelsen eksplodere i løbet af de kommende måneder og år. På den anden side er MCADE et af de mest spændende nye projekter i GameFi området og en meget disruptiv udvikling for den bredere gaming industri.

Både MCADE- og XRP pris forudsigelserne forudsiger betydelige afkast fra det nuværende prisniveau. Metacade vil sandsynligvis give et højere procentvis afkast på grund af, at projektet stadig er i dets startfase. De kommende børsnoteringer kan være det perfekte tidspunkt at tilføje MCADE til en langsigtet investeringsportefølje.