Interview med Denys Tyshchenko og Isaac Pintosevich. I foråret 2022 fandt en storstilet kryptovaluta begivenhed sted – nemlig åbningen af Leadership Academy for MediaCoin. Til dato er der mange virksomheder forbundet med kryptovaluta markedet, såvel som investeringer. Hvordan adskiller MediaCoin sig fra flokken? Hvorfor er det interessant for bloggere og eksperter i kryptovalutaer, NFT og metaverset? Hvad er det der er så unikt ved Leadership Academy-projektet?

Lad os prøve at finde ud af svarene på disse og andre spørgsmål i dag. Vores gæster: Denys Tyshchenko — Marketing chef hos MediaCoin, og Isaac Pintosevich — Præsident for International Professional Association of IPACT Trainers.

– Hej, kære gæster! Tak fordi i accepterede at deltage i dette interview for at fortælle os mere om MediaCoin og især Leadership Academy-projektet!

Denys, fortæl mig venligst, hvad MediaCoin laver, og hvad dit ansvar er i virksomheden.

– Hej gutter! MediaCoin-virksomheden populariserer kryptovalutaer, lærer folk om kryptovalutaer og tjener penge på dette, samtidig med at folk kan slå sig sammen og komme tættere på deres idoler gennem NFT-verdenen og metaverset.

Jeg er marketing chef, og også en af virksomhedens handlende. Jeg er ansvarlig for, at pengene fungerer korrekt, formerer sig; for al markedsføring og promovering af virksomheden på verdensplan.

— Fortæl mig venligst, hvordan MediaCoin adskiller sig fra andre investeringsselskaber, og hvad der er det særlige ved Leadership Academy-projektet.

— MediaCoin adskiller sig på en række forskellige områder: Først og fremmest er vi de første, der forbinder netværksmarkedsføring, NFT’er og metaverset. For det andet lægger vi stor vægt på produkter. På blot seks måneder har vi allerede vores egen NFT-markedsplads, en almindelig markedsplads, hvor vores brugere modtager rabatter. Vi har også den første udgave af vores metaverse, der udkommer i næste måned, hvor folk allerede vil være i stand til at bruge det, og meget snart vil der også være en kryptovaluta wallet.

Derudover er vi særdeles opmærksomme på træning. I en række master classes underviser vi i: hvad er kryptovalutaer, hvordan man tjener penge med dem, hvad er NFT’er og metaverset; så den person, der beslutter sig for at samarbejde med os er fuldt bevidst. Og vi har det fantastiske Leadership Academy, som Isaac Pintosevich er ansvarlig for. Takket være ham studerer folk, der ankommer til platformen ikke blot kryptovaluta verdenen, men samtidigt også bevidsthedens verden. Sergey Sevastyan, der er virksomhedens administrerende direktør og jeg selv vil også lancere kryptovaluta træning i næste måned, og hver eneste bruger vil stadig have denne træning.

— Denys, hvordan kom du på idéen til at oprette Leadership Academy?

— Idéen om at skabe Leadership Academy opstod simpelthen, fordi jeg har arbejdet med netværksmarkedsføring i over syv år. Jeg fokuserer altid på at undervise folk, fordi jeg har lært over 4.000 mennesker at handle. Jeg forstår, at det vigtigste i livet er at lære. Hvis en person har viden og derefter begynder at handle, så vil han/hun opnå 100% resultater. Og vigtigst af alt, så vil han/hun lave begå fejl, så vi følger en strategi om at undervise folk.

“Isaac, fortæl mig venligst, hvorfor du sagde ja til at deltage i dette projekt, og hvilke perspektiver du så.

— Først og fremmest, i dag er kryptovalutaer, NFT’er og metaverset nye og voksende sfærer. Vi er nødt til at innovere. Det nye er, hvor du skal befinde dig, hvis du ønsker at udvikle dig og vokse, og så skal du helt sikkert være sammen med dem, der er på forkant med udviklingen. Så jeg besluttede mig derfor for at begynde at samarbejde med MediaCoin.

For det andet er teamet det vigtigste i forbindelse med de forskellige projekter. MediaCoin har et team af utroligt energiske og ambitiøse mennesker. Jeg nyder altid at være sammen med disse mennesker og ikke mindst arbejde sammen. Dette er nøglen til succes. Ledernes ambitioner og energi kombineret med fagligheden i det team, som de er en del af, garanterer resultater i projekterne. De inviterede mig, hvilket ikke blot beviser deres ambitionsniveau og energi, men også deres store intelligens. De inviterer de bedste indenfor ethvert felt til at samarbejde om projektet.

For det tredje er MediaCoin et internationalt projekt, der breder sig over hele verden, ligesom IPACT (International Professional Association of Coaches and Trainers), som jeg i øvrigt leder. Vi har en lignende ideologi: at række ud til verden, en verden uden grænser. I dag forbinder kryptovaluta hele verden, alle lande. Det er den mest praktiske betalingsmetode derude. Ligesom IPACT er verdensomspændende, så er MediaCoin det også.

— Isaac, fortæl os venligst om din omfattende erfaring indenfor coaching og træning.

Jeg har arbejdet indenfor uddannelsesområdet siden 2006. I begyndelsen var jeg virksomhedscoach, hvor jeg underviste en række forskellige virksomheder, såsom Visa, MasterCard, Deloitte, Procter & Gamble – de største virksomheder i verden – og jeg underviste i mine metoder, som jeg selv har opfundet. Derefter skabte jeg min egen unikke coaching stil kaldet “The New Coaching Code”. Jeg skabte også Isaac Pintosevich Systems, som var en af de mest succesfulde virksomheder i det post-sovjetiske rum, som jeg dog efterfølgende solgte. Mere end 100.000 af mine elever har organiseret IPACT. Og jeg ledede det, jeg er formand for denne forening. Denne non-profit organisation hjælper de forskellige coaches med at arbejde med kvalitet, så markedet kan få de bedste træningsydelser. Så hvis du bestiller coaching eller træningsprogrammer et sted, så skal du sørge for at tjekke om de er IPACT-akkrediterede, hvilket netop er et tegn på kvalitet.

Jeg kan sige at jeg, og især i det postsovjetiske rum, gennemgik alle områder af uddannelsesvirksomheden. Jeg er professor i ledelse på Synergy Business School. Jeg har skrevet 14 bøger med mere end 1.000.000 solgte bøger på verdensplan. Så jeg har en enorm erfaring indenfor uddannelse, og al denne erfaring tilhører nu IPACT, og de vigtigste præstationer i verden bruges i MediaCoinLeadership Academy.

— Hvilke fordele får deltagere i Leadership Academy ved at deltage i dine kurser og træningsprogrammer?

— Vi udviklede Leadership Academy specifikt til MediaCoin. Alle programmer henvender sig til tre områder: det første er målene. Stærke og store ledere har ambitiøse, klare og store mål.

Det anden er effektivitet, altså handling for at nå disse mål, herunder programmerne “Dovenskabs vinder”, “Aja! Fold!” Dette er programmer, der øger den personlige effektivitet, og personen begynder nu at handle 20 gange mere end før. Store mål og masser af action.

Det tredje sæt programmer er programmer, der leverer ledelsesværktøjer til at opbygge et team, motivere et team. Lederen opnår målet ved hjælp af teamet. Dette er fordelene, som Leadership Academy-deltagere modtager: de lærer at sætte mål, handler 20 gange hårdere end almindelige mennesker for at nå deres mål og skaber og inspirerer teams, der vil hjælpe dem med at nå disse vidunderlige mål.

— Denys, giv os venligst et par eksempler på alt det, som Leadership Academy deltagerne allerede har opnået i projektets korte levetid.

– Der er mange eksempler. Folk, der øjeblikkeligt forstod essensen og begyndte at tage ved lære opnåede resultatet x2 – bogstaveligt talt på en måned! Det vigtigste er at lære og anvende ens nye viden i praksis. Dette hjælper vi også med. Der er allerede folk, som takket være deres nye viden har mere motivation, hvor deres dovenskab forsvinder, og de modtager allerede tusinder og titusindvis af dollars.

— Hvilke andre projekter planlægger du at implementere baseret på MediaCoin?

— Til efteråret vil vi have alle de projekter, der findes indenfor kryptovaluta. Jeg gentager, at det i dag er et produktmarked, hvor du takket være vores valuta og vores kontakter kan købe nogle produkter med rabat. For eksempel sælger vi Apple-produkter 15% billigere end resten af markedet. Dette gælder et begrænset antal varer, men dog kun for folk, der har vores valuta.

Der er også en NFT-markedsplads, hvor du kan tjene NFT’er og bruge dem i metaverset.

Dette er medieuniverser, hvor folk vil danse, lære og synge, hvor en række mediepersonligheder vil være involveret, vores egen kryptovaluta wallet, som lanceres i slutningen af juli – begyndelsen af august, hvor folk vil kunne opbevare deres kryptovalutaer. , overføre dem, de behøver ikke at bruge andre tjenester, og vigtigst af alt, så vil de være i stand til at omveksle deres kryptovalutaer til euro fra vores wallet, såvel som anmode om vores betalingskort for at betale med det.

Også denne sommeren vil vi have en lanceringsrampe, og til efteråret vil vi have en handelsplatform. Om blot ét år (vi har jubilæum i november) bygger vi alle de produkter, der er indenfor kryptovaluta branchen i dag. Så vi kommer til at opdatere produkterne, tilføje nye ting og give flere og flere muligheder til vores deltagere.

— Isaac, hvad ønsker du for læseren, der ønsker at ændre deres liv og forbedre deres lederevner?

Hvis du er en leder, så skal du gå hen, hvor lederne samles. Hvis du vil være leder og nå et mål, så skal du forbinde dig med de mennesker, der opnår deres mål. Uanset hvem du er sammen med, så vil du lære en masse fra disse personer. Dette er en meget vigtig grundlov, som meget klart afspejler essensen. Hvis du vil være leder og opnå store mål, så skal du bevæge dig hen, hvor de samles. Skab forbindelse til og samarbejd med det bedste du kan på MediaCoin og Leadership Academy. Opdag de bedste mennesker til at nå dine mål, og dine mål vil blive nået! Dette ønsker jeg for alle læserne.

— Denys Tyshchenko og Isaac Pintosevich, mange tak for dette detaljerede interview! Vi ønsker dig jer al mulig held og lykke i fremtiden!