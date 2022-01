Ledger CEO siger, at flere detailkøbere fortsætter med at se på Bitcoin, med adresser, der ikke er nul, i stigning.

Pascal Gauthier, administrerende direktør og formand for hardware tegnebogsfirmaet Ledger, siger, at det er folk, der presser prisen på Bitcoin højere.

Krypto-direktøren bemærkede dette under et interview med CNBC på Crypto Finance Conference i St. Moritz, Schweiz.

Med hensyn til spørgsmålet om, at Bitcoins pris voksede eksponentielt i løbet af det seneste år, sagde Gauthier, at alt dette skyldes detailhandlens interesse for kryptovalutaen. Han mener, at flere mennesker vil have Bitcoin, og som sådan presser efterspørgslen priserne højere.

Han bemærkede, at tendensen i løbet af de sidste par uger har været, at flere adresser er blevet oprettet, med et voksende antal, der holder minimumsantallet af BTC. Bitcoin-netværket så næsten 1 million nye adresser i november, hvor BTC-prisen på det tidspunkt nåede sin rekordhøje på $69.044 den 10. november.

Ledger-chefen tilføjede også, at antallet af detailholdere var stigende i forhold til hvaler, hvilket tyder på, at det er de små købere, der fortsætter med at presse prisen på Bitcoin højere.

“Der er en dyb detailtrend overalt i verden; de stoler mere og mere på Bitcoin. Det er folkene, der vil presse prisen op,” sagde han.

Bitcoin er steget fra under $40.000 nået i mandags og handler i øjeblikket til omkring $43.700. Det opadgående pres kommer på et tidspunkt, hvor amerikanske inflationsdata viser et hop på 7 % år-til-år, den hurtigste hastighed siden 1982.

I mellemtiden er Bitcoin-strømme fra børser fortsat på trods af det seneste frasalg. On-chain dataanalyseplatform Santiment siger, at dette er et signal om mindre frasalgspres.

👌 Despite #Bitcoin being 36% below its #AllTimeHigh 2 months ago, coins continue to move away from exchanges at an impressive rate. The 26.3k $BTC difference between exchange outflow & inflow yesterday is an encouraging sign of less ongoing selloff risk. https://t.co/GZWYrAWvY7 pic.twitter.com/qiUQ6ntWfD — Santiment (@santimentfeed) January 12, 2022

Derudover talte Gauthier om det bredere kryptorum og bemærkede, at rummet var vidne til en eksplosion af projekter, der overgik Bitcoin.

Sidste år så Ethereum, som steg mere end 455% i årlige gevinster, hurtigere end Bitcoins +75% fremgang. Mens ETH forventes at nå et nyt højdepunkt, efterhånden som dets netværk vokser midt i institutionelle tilstrømninger, mener Ledger-grundlæggeren, at kryptoindustrien også vil se på projekter som Solana og andre top ti-projekter.

Angående Solana siger Ledger-direktøren, at den allerede har et stort værditilbud i forhold til dets non-fungible token-tilbud (NFT). Dette, bemærkede han, kunne forventes fra flere af protokollerne, efterhånden som de modnes, hvilket driver adoption og priser.

Gauthier siger dog, at sidste års massive rally kunne se flere kryptovalutaer falde ind i en konsolideringsfase.

På blockchain-netværk var hans vigtigste takeaway, at tokens er "sikkerheden" for blockchain-netværket. Som sådan mener han, at et netværk er lige så sikkert som prisniveauet på dets oprindelige token.