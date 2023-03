Litecoin Prisforudsigelse Og Metacade’s Løb Mod Udsolgt – Her Er Hvad Du Bør Vide

2022 var et notorisk vanskeligt år på tværs af krypto markeder med bear market forhold over hele linjen efter sammenbruddet af store spillere, som Luna og FTX og skærpede globale økonomiske forhold. Disse udfordringer har påvirket prisforudsigelserne for de fleste etablerede kryptovalutaer, inklusive Litecoin.

Nogle nyere krypto projekter har vist sig at være immune over for det bearish marked, hvor Metacade fremstår som et glimrende eksempel på et helt nyt tilbud, der er ved at opbygge seriøst momentum under sin presale begivenhed. Med bull market forhold, der forventes at vende tilbage i de kommende måneder og år, kan investering i MCADE-tokens være et af de mest profitable skridt investorer kan tage i år.

Her er hvad du behøver at vide for at træffe et fornuftigt valg og tjene penge i 2023.

Hvad er Metacade?

Metacade vil være en helt ny blockchain-baseret spilplatform, der sigter efter at revolutionere play-to-earn (P2E) spil landskabet og skubbe industrien til nye højder. Ved at skabe et fællesskab af ligesindede spilentusiaster og kryptofans positionerer Metacade sig som en online one-stop-shop for krypto gamere, der kan nyde klassiske arkade titler sammen med banebrydende Web3-udviklede spil, alt imens de drager fordel af platformens uovertrufne P2E-mekanik.

Fællesskabet spiller en central rolle i Metacades stræben efter at blive markedsleder inden for GameFi-området, og det giver MCADE token-indehavere incitamenter til at bidrage til platformen. Hver gang en bruger poster socialt indhold såsom en spilanmeldelse, alfa, tips om, hvordan man kommer videre gennem et bestemt niveau eller under en live chat på hubben, belønner Metacade dem med krypto.

I mellemtiden er en anden central søjle i Metacades mangfoldige køreplan for at blive den foretrukne GameFi-platform for alle krypto spil fans, den innovative Metagrants ordning. Udviklere kan ansøge om et Metagrant, en form for finansiering for at støtte oprettelsen af nye spil udelukkende til Metacade. Hver applikation samles i en pulje, hvorefter MCADE token indehavere stemmer på deres favorit.

Disse stemmerettigheder er en del af Metacades decentralisering af magt fra projektteamet til medlemmerne gennem deres overgang til en fuldgyldig DAO inden 2024, hvilket giver fællesskabet fuldstændig autonomi med hensyn til at beslutte, hvilke spil der skal i produktion ved at stemme i puljen af ideer og vælge deres favoritter. De indlæg, der får flest stemmer, går i produktion og begynder at ramme den virtuelle arkade i 1. kvartal 2024.

Dette, sammen med adskillige andre spændende funktioner, der giver brugerne mulighed for at tjene mens de bruger platformen, såsom Compete2Earn og Work2Earn-programmerne, ser ud til at skubbe Metacade og de bredere Web3-spilmarkeder fremad, hvilket gør Metacade til et af de mest spændende nye krypto projekter i de kommende år.

MCADE pris forudsigelse

Metacades ry som et af de mest spændende krypto projekter i 2023 er yderligere cementeret af udførelsen af dets presale-begivenhed. De tidlige faser blev lanceret på $0,008 og rejste mere end 5 millioner dollars i løbet af de første 10 uger. Den samlede investering er nu på cirka $10.1m og fortsætter med at tage fart.

Markeds Eksperter forudser, at denne entusiastiske kamp om MCADE kun vil stige, når presalet slutter, og efterhånden som tokenet rammer decentraliserede børser. Mens den oprindeligt var sat til $0,02, anslår pris forudsigelser for MCADE, at den vil stige hurtigt og ramme $0,30 inden for få uger efter dens offentlige udgivelse og potentielt bryde $1 ved udgangen af dette år.

Idet GameFi-markedet forventes at vokse med 70 % år-til-år mellem 2023 og 2027 , er der enorm plads til MCADE at vokse, med $2 i 2025, der ligner en realistisk udsigt under det næste bull market.

Hvad er Litecoin?

Litecoin er en af de første kryptovalutaer, der blev oprettet efter, Bitcoin blev grundlagt i 2011, og blev oprettet af Charlie Lee, en tidligere Google-medarbejder. Baseret på den originale Bitcoin-kodning forbedrede Lee og hans projektteam basis koden for at forbedre dens daglige brugbarhed. Resultatet var en platform, der gav billigere og hurtigere transaktioner end Bitcoin og Ethereum var i stand til at producere.

Litecoin var også betydeligt lettere at mine end Bitcoin, og den er blevet en standard billig, tilgængelig mining token, der er bredt udbredt af blockchain minere. Små virksomheder har i mellemtiden også vendt sig mod Litecoins overkommelige, hurtige og skalerbare løsninger – som en hurtig og nem måde at udføre mindre transaktioner med enkeltpersoner og små virksomheder.

I modsætning til større blockchain-udbydere bruger Litecoin en offentlig ledger til at registrere transaktioner, hvilket fjerner behovet for et centralt styrende organ. Dette tillader anonymitet under transaktioner og eliminerer centrale organers mulighed for at muliggøre censur.

Litecoin pris forudsigelse

LTC har ikke været immun over for bear market forholdene i 2022 og lider på samme måde som de fleste andre veletablerede kryptovalutaer. Med en forventet lempelse af markedsforholdene senere i 2023 og et bull market der nærmer sig i 2025, forbliver Litecoin pris forudsigelser moderate.

LTC handles i øjeblikket til 89,68$, betydeligt lavere end dets rekordhøje (ATH) på $412,96. LTC pris forudsigelser indikerer, at den kan nå op på omkring $123 ved udgangen af 2023, hvilket tilbyder alle, der investerer i LTC i dag, moderate afkast sammenlignet med dem, der leveres af MCADE. Langsigtede pris forudsigelser for LTC er, at den vil nå op på omkring $267 i 2025, stadig langt under sin ATH.

Hvorfor Metacade er den hotteste krypto investering i 2023

Metacades native MCADE-token ser ud til at være en af de bedste krypto investeringsmuligheder i 2023, da platformens enorme langsigtede potentiale og vidtrækkende projekt køreplan tilbyder en dybde, som er sjælden i konkurrerende GameFi-projekter.

Bullish investorer, der søger efter enorme gevinster, bør gøre MCADE til den næste tilføjelse til deres krypto wallet, og drage fordel af de lave priser, der er tilgængelige under presalet. Hvis man køber nu, til $0.017, bør man kunne producere pæne afkast ved udgangen af dette år og frem, efterhånden som bull market forholdene vender tilbage, hvilket gør dette til en enestående mulighed at deltage i, mens den stadig er tilgængelig.