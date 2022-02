Centrale punkter :

Litecoin og Bitcoin Cash er to gammeldags kryptoer.

Begge er stærkt korreleret til Bitcoin.

Bitcoin-rally kunne se LTC og BCH nå nye højder i 2022.

Litecoin er en populær, sikker og innovativ kryptovaluta, der kan bruges til at foretage øjeblikkelige betalinger over hele verden. Det er også open source, hvilket betyder, at brugerne selv har adgang til dens kildekode. Det giver hurtigere transaktionsbekræftelsestider samt forbedret lagereffektivitet. LTC er det perfekte supplement eller alternativ til dem, der hælder mere til at handle online uden at have en konto hos nogen specifik forhandler. Derudover tilbyder de industristøtte fra store aktører såsom handelsvolumen.

Bitcoin Cash er en kryptovaluta, der blev skabt til at rumme blokke med højere kapacitet end Bitcoin. Dette giver mulighed for flere transaktioner pr. blok, hvilket gør det nemmere på netværket og sparer folk tid, når de vil have deres penge hurtigt! De to kryptovalutaer deler mange tekniske ligheder og bruger i det væsentlige den samme konsensusmekanisme; de har også sat sig selv på en aftalt grænse for, hvor mange mønter der nogensinde vil eksistere – 21 millioner hver!

Hvilken er et bedre køb?

Både Litecoin- og Binance-mønter er old-school-krypto og klarede sig godt i 2017-kryptovaluta-tyr-rallyet. Men de har siden mistet rampelyset til nye skinnende kryptoer, især meme-mønter og Metaverse kryptovalutaer.

Når det er sagt, er de stadig blandt de mest fundamentalt stærke kryptovalutaer, især med hensyn til adoption. Den største faktor, der kan hjælpe med at drive deres pris op, er et Bitcoin-tyremarked, da de er stærkt korreleret til prisen.

Indtil videre ser oddsene ud til at være til fordel for et sådant rally på kort sigt. For eksempel har Bitcoin i de sidste par dage eksploderet gennem stor modstand på $44k og har holdt sig ret godt over det. Dette kunne være et signal til et nyt tyreløb, et der kunne se Bitcoin blæse forbi sine $69.000 højder. Hvis det sker, kan LTC og BCH også nå nye højder.