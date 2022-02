Litecoins bullish trend samler momentum efter Mimblewimble-opgradering

Litecoin begyndte måneden med en stigning. Tokenet sprang, og den er stadig grøn.

I skrivende stund var det en stigning på 5,44% ifølge CoinMarketCap. Det ramte et maksimum på $111,45 og et lavpunkt på $105,02 de sidste 24 timer.

Men hvorfor stiger LTC-mønten? Lad os tage et dybt dyk for at undersøge, hvad der ligger bag den aktuelle LTC-prisstigning.

Hvad er Litecoin?

Før vi dykker ned i den aktuelle Litecoin bullish-trend, er det vigtigt at gøre os bekendt med Mimblewimble-opgraderingen og Litecoin blockchain.

Litecoin er en blockchain designet til at give sikre, hurtige og billige betalinger ved hjælp af blockchain-teknologi. LTC er dets oprindelige token.

Mimblewimble-opgraderingen introducerer en unik sikkerhedsramme, der har til formål at sikre, at transaktionen, der udføres gennem Litecoin-netværket, er sikker.

Hvorfor stiger prisen på Litecoin (LTC)?

Litecoin har set et bullish momentum efter at den længe ventede Mimblewimble-opgradering blev gennemført. Litecoin-platformen har været under udvikling i to år, og den vil gå meget langt for at levere en høj privatlivsfokuseret transaktion til netværket.

Opgraderingen sker gennem Mimblewimble Extension Block (MWEB). Det har til formål at hjælpe brugere med at udføre deres transaktioner med tillid. Efter opgraderingen har netværket fornyet sin on-chain styrke.

Det nuværende prisløft på Litecoin er hovedsageligt grundet opgraderingen, der sammen med makrofaktorerne har udløst salgspresset og vil forblive afbødet i februar. Den massive bullish tendens forventes at fortsætte.

Den seneste opgradering står til at være blandt de mest hypede integration for Litecoin til dets fællesskab.

LTC MWEB activation rules:

> Every 8064 block window starting at block height 2,217,600 it checks if at least 6048 signaled for bit 4. If yes, it activates in the next window. After 2,427,264, if it still hasn't met 75%, it activates anyway. — Guy Corem (@vcorem) January 30, 2022

Efter at have fået integrationskoden, kan Litecoin-fællesskabet og minearbejdere begynde at logge på Mimblewimble. Aktiveringsdatoen for forslaget vil derefter blive fastsat, når grænserne er indgået.