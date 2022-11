London og Belfast er de bedste britiske kryptovaluta byer, Newcastle på sidstepladsen

I forlængelse af en artikel vi skrev om udbredelsen af kryptovaluta i Storbritannien, så vil vi i denne artikel dykke lidt dybere ned i, hvilke britiske byer der ejer mest kryptovaluta, og hvad forskellen er på tværs af kongeriget.

Den gennemsnitlige britiske kryptovaluta investor har spenderet £473

Samlet set ejer hver tredje brite fordelt over hele landet kryptovaluta, hvilket er ifølge en undersøgelse foretaget af VoucherCodes.

Det gennemsnitlige beløb, der blev spenderet på kryptovaluta er på £473. Dette er næppe noget livsændrende beløb, men for nogle briter er forbruget dog væsentligt højere.

5% af briterne har nemlig spenderet mere end £2.000 på kryptovaluta. Det er selvfølgelig klart, at markederne har været stygge i år. Sammenbruddet af FTX for nyligt er blot det seneste hammerslag til en branche, der har haft det vanskeligt hele året.

Dette betyder, at en stor del af disse britiske investorer sandsynligvis lige nu er i minus, idet kryptovaluta priserne har været i frit fald siden Bitcoins rekordhøje niveau på næsten $69.000 tilbage i november 2021.

London er den førende kryptovaluta by, Belfast er nummer to

London fører fletet med et gennemsnitligt forbrug på £777.

Det er naturligvis ingen overraskelse, at London, der jo netop er Storbritanniens finansielle knudepunkt – hvis ikke omdrejningspunktet for Europa som helhed – er øverst på listen.

Et forbrug på £777 ligger klart over gennemsnittet på £473. Men måske mere bemærkelsesværdigt, så ligger Belfast på andenpladsen, og den nordirske by lander på listen med et gennemsnitligt forbrug på £699 – og dermed ikke så langt væk fra London.

Den walisiske by Cardiff fuldender top tre listen, der i gennemsnit spenderer £572 på kryptovaluta.

Newcastle spenderer mindst på kryptovaluta

I den anden ende af skalaen finder man Newcastle, der i gennemsnit kun spenderer £230, hvilket dermed placerer byen nederst på listen i undersøgelsen.

Den nordengelske by (som har det største fodboldhold i verden, siger denne fuldstændig upartiske journalist) spenderer mere end 50% mindre end gennemsnittet i Storbritannien, og næsten 70% mindre end dem fra London.

Med den måde, som priserne har opført sig på det seneste, så ser det nu ud til, at de sparsommelige Geordies gjorde det rigtige. Blandt de andre byer, der spenderer under gennemsnittet, så finder man Liverpool, Brighton, Leicester og Sheffield.

Kilder