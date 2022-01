Loopring (LRC) har i løbet af de sidste to uger stort set ramt en bearish tone. De fleste analytikere sigtede mod en pris på 1,3 USD i den nedadgående tendens, og faktisk gik LRC ned til disse niveauer. Men der var et udbrud, der tog mønten ud af 1,3 dollars grundfjeldet, og LRC testede endda sin overheadmodstand til 1,6 dollar. Men indtil videre er Loopring (LRC) gået i stå. Skal du købe det? Først nogle højdepunkter:

På trods af at have brudt forbi sin modstand på $1,6, har Loopring (LRC) kæmpet for at fastholde gevinster over denne tærskel, hvilket tyder på svaghed.

I skrivende stund handlede mønten til omkring $1,59, stort set uændret i 24-timers intradag handel.

Analytikere advarer om, at hvis gevinster over $1,6 ikke opretholdes yderligere, kan LRC let falde tilbage til $1,3.

Datakilde: Tradingview.com

Loopring (LRC) – Prisforudsigelse og analyse

Som nævnt ovenfor var kommentarer omkring Loopring (LRC) i løbet af de sidste to uger bearish. Tekniske indikatorer omkring mønten pegede mod et vedvarende prispres, og til sidst faldt LRC til omkring $1,3.

Men der var nogle tegn på, at der måske var et rebound på kort, efter at mønten formåede at teste overheadmodstanden på $1,6. Men på trods af dette er det indtil videre ikke lykkedes at holde over den tærskel.

Hvis denne tendens fortsætter, stirrer LRC på et kollaps, der vil bringe det tilbage til $1,3. Men hvis tyre presser gevinster over $1,6 og holder dem der, er en stigning mod $1,9 og i sidste ende $2,2 stadig sandsynlig.

Derfor skal du købe Loopring (LRC)

På trods af det seneste prispres har Loopring (LRC) stadig potentialet til at levere enorm værdi for investorer. Tokenet bliver faktisk noteret i mange børser, og dets innovative brug af tredjeparts skalerbarhedsløsninger har gjort netværket mere effektivt og hurtigere.

Vi forventer stadig, at prisen på LRC vil stige på lang sigt. Af den grund er det bestemt et godt køb for enhver kryptoinvestor.