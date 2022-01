Loopring (LRC) ser et massivt udsalg – burde du stadig købe det i dag?

Efter nogle positive prishandlinger i løbet af de første dage af 2022, vælter Loopring (LRC) hurtigt. Mønten har oplevet et massivt udsalg i 24-timers intradag-handel i dag og har mistet næsten 18% i værdi. Disse tab har udslettet den bullish optrend, vi så i sidste uge, hvilket bringer de samlede tab over 7 dage til omkring 16 %. Men er Loopring (LRC) stadig levedygtig for investorer i dag? Her er nogle højdepunkter først:

Loopring (LRC) oplevede en positiv bullish momentum for et par uger siden efter at have været en af de tidlige brugere af ZK-roll-ups.

Hawkish-fed-politik fra FOMC-protokoller udgivet i går ser ud til at have lagt ekstra nedsidepres på LCR.

Den korrektion, vi har set i dag, vil sandsynligvis fortsætte, da alle indikatorer peger mod en bearish udsigt på kort sigt.

Datakilde: Tradingview.com

Loopring (LRC) – prishandling og forudsigelse

Kryptomarkedet startede dagen stort set i rødt som svar på FOMC-referater, der peger mod høgelig pengepolitik fra Fed. Selvom LRC-udslettet havde noget at gøre med en bredere sentiment inden for krypto, tyder andre indikatorer lige nu på, at mønten vil opleve flere ulemper.

I skrivende stund handlede LRC til omkring $1,68, hvilket er et fald på næsten 18% for dagen. $1,6-mærket er den nuværende støtte, og hvis LRC ikke kan opretholde gevinster over det, vil vi se, at det vil gå tilbage til $1 om et par dage. Baseret på nuværende tendenser er det sandsynligt, at en vedvarende nedadgående tendens mod $1 vil være resultatet.

Skal du købe Loopring (LRC)?

På trods af denne korrektion er Loopring (LRC) stadig en anstændig investering. Faktisk er det faktum, at platformen var en tidlig adopter af ZK-Rollups for at hjælpe med at forbedre transaktionshastigheder på netværket, et tegn på, at fremtiden er lys. Men du bør vente på, at den nuværende nedadgående trend bringer denne token til $1. Det ville være den perfekte dip for at købe i det lange løb.