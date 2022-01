Live Lucid Lands-prisen er i dag $0,057 med et 24-timers handelsvolumen på $3,3 millioner. Lucid Lands er faldet med 19,60 % inden for de sidste 24 timer. Hvis du er tiltrukket af unikke funktioner og ønsker at lære, hvordan og hvor du kan købe Lucid Lands, er denne guide noget for dig.

Da LLG er sådan et nyt aktiv, er det endnu ikke børsnoteret på større børser. Du kan dog stadig købe LLG ved at bruge en DEX (decentraliseret udveksling), hvilket blot betyder, at der er et par ekstra trin. Følg disse trin for at købe LLG lige nu:

Vi foreslår Binance, fordi det er en af verdens førende handelsplatforme til handel med flere aktiver, en børs og wallet i ét med nogle af de laveste gebyrer i branchen. Det er også begyndervenligt og har flere betalingsmetoder til rådighed for brugerne end nogen anden tilgængelig tjeneste.

Du skal oprette din egen wallet, få fat i din adresse og sende dine coins dertil.

Gå til SushiSwap, og "tilslut" din wallet til den.

Nu, hvor du er forbundet, kan du bytte til 100vis af coins, herunder LLG.

Lucid Lands er det første decentraliserede NFT play-to-earn-spil på BSC-netværket, der integrerer både 3D-animeret gaming NFT og 2D unikke computergenererede kollektive NFT-markedspladser. Hver unikke NFT Heroes vil have sin iboende værdi, der komplimenterer sjældenheden, som kan handles på markedet. Disse samleobjekter bruges i spillet, som vil aggregere bundprisen i henhold til dets egenskaber og aktivitet.

I betragtning af hvor svært det er at komme med en nøjagtig forudsigelse af kryptovaluta, bør du aldrig tage nogen beslutninger, der påvirker din økonomi, før en dybdegående markedsanalyse. Invester ikke mere, end du har råd til at tabe.

Det kan klare sig dårligt i øjeblikket, men Price Prediction har en bullish udsigt. I 2022 forventes prisen på Lucid Lands at nå et minimumsniveau på $0,066. LLG-prisen kan nå et maksimalt niveau på $0,079 med den gennemsnitlige handelspris på $0,068. De forudser, at den vil nå et minimum på $0,100 i 2023. Lucid Lands-prisen kan nå et maksimumniveau på $0,11 med en gennemsnitspris på $0,10 i hele 2023.

I 2024 forventes prisen på Lucid Lands at nå et minimumsniveau på $0,14.

🚀@Lucid_Lands is still on the upwards trend.

After our previous call at $7.8M M.cap, It is now sitting at $9.4M M.cap

☑️Currently trending No 2 on CMC

☑️Top #4 most watched on https://t.co/303PCPjGJJ

Could be one to watch 👀#Whalecointalk #Lucidlands #BSCGems

NFA-DYOR pic.twitter.com/iDSIMDD7wF

— Whale Coin Talk 🐳 (@WhaleCoinTalk) January 4, 2022