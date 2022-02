Live Lucky Block-prisen er i dag $0,006 med et 24-timers handelsvolumen på $8,7 millioner. Lucky Block har tilføjet mere end en tredjedel til sin værdi i de sidste 24 timer. Hvis du er tiltrukket af unikke funktioner og ønsker at lære, hvordan og hvor du kan købe Lucky Block, er denne guide til dig.

Topsteder at købe Lucky Block nu

Da LBLOCK er sådan et nyt aktiv, er det endnu ikke børsnoteret på større børser. Du kan dog stadig købe LBLOCK ved at bruge en DEX (decentraliseret udveksling), hvilket blot betyder, at der er et par ekstra trin. Følg disse trin for at købe LBLOCK lige nu:

1. Køb BNB på en reguleret børs eller mægler, som Binance ›

Vi foreslår Binance, fordi det er en af verdens førende handelsplatforme til handel med flere aktiver, en børs og wallet i ét med nogle af de laveste gebyrer i branchen. Det er også begyndervenligt og har flere betalingsmetoder til rådighed for brugerne end nogen anden tilgængelig tjeneste.

2. Send din BNB til en kompatibel wallet såsom Trust Wallet eller MetaMask

Du skal oprette din egen wallet, få fat i din adresse og sende dine coins dertil.

3. Tilslut din wallet til SushiSwap DEX

Gå til SushiSwap, og "tilslut" din wallet til den.

4. Du kan nu bytte din BNB til LBLOCK

Nu, hvor du er forbundet, kan du bytte til 100vis af coins, herunder LBLOCK.

Hvad er Lucky Block?

Lucky Block har til formål at skabe et globalt lotterisystem, hvor spillere bruger blockchain-protokoller. Dens fokus er på yderligere gennemsigtighed og retfærdighed i spil.

De ønsker at skabe et lotteri, hvor hver spiller nyder godt af bedre odds, samtidig med at de giver en solid investeringsstrategi for tokenholdere og bidrager til fællesskabet.

Blockchain-teknologi giver mulighed for næsten øjeblikkelig præmieudbetaling sammen med fuld sporing og registrering, uanset gevinststørrelsen via Distributed Ledger Technologies. Derudover certificerer blockchain både spillere og deres billetter, hvilket reducerer sandsynligheden for tab af information, ødelæggelse eller manipulation.

Lucky Block vil reducere trækningstiderne og tillade flere trækninger om dagen, hvilket giver spillerne flere chancer for at vinde, samtidig med at omkostningerne pr. lotteri sænkes. Derudover vil operationer med lav margin give spillere mulighed for at deltage i lotterier tilpasset deres risikovillighed for bedre odds.

Burde jeg købe Lucky Block i dag?

Lucky Block stiger på nyheder om adskillige noteringer, men det led et nedbrud for nylig og er meget langt fra dets rekordhøje niveau på $0,02. Tag alle investeringsråd med et gran salt.

Lucky Block prisforudsigelse

Prisforudsigelserne forudsiger en minimumspris på $0,007 i 2023. De forudsiger dog, at Lucky Block-prisen kan nå et maksimum på $0,009. I 2024 vil 1 LBLOCK handle for mindst $0,01, hvilket topper sin ATH.

Det kan gå op til $0,012 med den gennemsnitlige handelspris på $0,011. 1 Lucky Block forventes at nå op på mindst $0,015 i 2025.

Lucky Block på sociale medier