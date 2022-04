Terras UST stablecoin har overgået Binance USD (BUSD) for at blive den tredjestørste stablecoin efter markedsværdi.

Kryptovalutamarkedet har klaret sig godt i løbet af de sidste 24 timer. Efter en dårlig start på ugen har det bredere marked set sin værdi stige med mere end 4% i de seneste par timer.

Den fremragende præstation ser, at den bredere markedsværdi for kryptovaluta stiger mod $1,9 billioner igen. Bitcoin handles over 40.000 USD efter at være faldet mod støtteniveauet på 37.000 USD i går.

Ether handler også over $3.000 igen efter kortvarigt at være faldet til $2.800 tidligere på ugen. Imidlertid er LUNA, det indfødte symbol for Terra-økosystemet, den bedste performer blandt de 10 bedste kryptovalutaer efter markedsværdi.

LUNA er steget med mere end 16% inden for de sidste 24 timer, hvilket overgår de andre store kryptovalutaer i processen.

Det igangværende rally er drevet af USTs seneste milepæl. UST er den stablecoin, der understøttes af Terra-økosystemet. Ifølge de seneste data er UST nu blevet den tredjestørste stablecoin efter markedsværdi.

USTs markedsværdi er nu på 17,5 milliarder dollars , hvilket oversteg BUSD (17,3 milliarder dollars) for et par timer siden. UST er vokset med mere end 1.000% i løbet af det seneste år, hvilket gør den til den hurtigst voksende stablecoin på kryptomarkedet.

Nøgleniveauer at se

LUNA/USD 4-timers diagrammet er det mest bullish blandt de 10 bedste kryptovalutaer efter markedsværdi. På pressetidspunktet handler LUNA til $89 pr. mønt.

MACD-linjen krydsede den neutrale zone for et par timer siden, hvilket indikerer stærkt bullish momentum. 14-dages RSI på 61 viser, at LUNA kan være på vej til det overkøbte område, hvis rallyet fortsætter.

Hvis tyrene forbliver ansvarlige, kan LUNA overgå det første store modstandsniveau på $95 inden dagens udgang. Det ville dog have brug for støtte fra det bredere marked for at komme forbi $100-mærket for anden gang i denne måned.