Mangata Finance vurderet til $13 millioner efter bootstrapping-begivenhed

Mangata Finance er en decentraliseret børs (DEX) på Kusama, der er blevet vurderet til $13 millioner efter afslutningen på en bootstrapping-begivenhed for nylig. Særligt bemærkelsesværdigt er timingen på finansieringen, mens kryptovaluta markedet fortsætter med at trende kraftigt nedad.

“Hele holdet er meget stolte af resultatet. Mod alle odds på bjørnemarkedet har vi vist, at hårdt arbejde og et usvigteligt fokus på kapitaleffektivitet og retfærdighed betaler sig,” siger Peter Kris, grundlægger af Mangata Finance.

Målet

Målet er ambitiøst, men er dog et mål, der indtil nu ikke har været opnåeligt indenfor de decentraliserede børsers verden: nemlig at tilbyde en løsning, hvor alle blockchains tilbydes på blot en enkelt platform. Bjørnemarkeder er tiden til at bygge – mange af de nuværende blue-chip-projekter blev samlet under det sidste bjørnemarked, og der er ingen grund til at tro, at det vil blive anderledes denne gang.

Et nedadgående marked er ikke sjovt, men det giver trods alt den fordel, at man nu er i stand til at fokusere mere på nytte og en køreplan fremfor blot at se på prisen, mens kun de bedste projekter har en tendens til at fortsætte.

“Vi har lagt grunden til en DEX, der vil være til fordel for hele Dotsama-økosystemet. Vi vil bringe likviditet og token-hastighed til samtlige Web3-projekter på en enkelt platform. Mangata X-fællesskabet tæller nu over 1.000 medlemmer. I er alle nu medejere af Mangata X,” fortsatte Kris.

Detaljerne

Der er blevet bidraget mere end 12.000 KSM til Mangata X bootstrap, hvilket bringer den samlede fastlåste værdi i protokollen til $1,25 millioner og $3,27 millioner i markedsværdi.

Mangata-teamet anslår, at det indledende likviditets mining rush vil tilbyde en ÅOP på 78%. Denne sats forventes at stige yderligere til et så højt niveau som 129% i ÅOP, når protokollen aktiverer sin “Stake Once, Earn Twice” Proof-of-Liquidity-mekanisme. På lang sigt vil tokenomics udsende 67,5% af den maksimale forsyning til likviditetsforsyningen.

Dette er store tal, og vil nu være noget som investorerne vil være mere på vagt overfor set i lyset af nogle af de dødsspiraler, som de forskellige kryptovaluta projekter har oplevet i løbet af de sidste par måneder. Selvom det endnu er for tidligt at dømme dette projekt endnu, så er de tekniske aspekter ikke desto mindre rigtig interessante, også selvom investorerne bør udvise forsigtighed her.

Som en næste generations DEX er Mangata en Layer 1 app-blockchain, der er bygning ovenpå Substrate, og den er ikke bundet af nogen af de ældre restriktioner. Parity Technologies’ Substrate modulære ramme giver udviklerne mulighed for at vælge bestemte komponenter, der passer bedst til deres applikationsspecifikke blockchain. Det er netop derfor at Mangata hævder, at de kan tilpasse blockchainens regler for derved at optimere hele økosystemet, og teoretisk set forbedre kapitaleffektiviteten og retfærdigheden.

Miner Extractable Value

Miner-Extractable Value (MEV) er en dynamik, hvor blockchain-minerne er i stand til at udvinde et overskud på brugernes bekostning via vilkårlig omarrangering, herunder eller udelukke transaktioner indenfor en bestemt blockchain. Og netop fordi minerne er i stand til at bestemme rækkefølgen af transaktionerne behandlet på blockchain, så vil dette naturligvis kunne udnyttes.

Mange projekter har allerede forsøgt at løse dette problem. Hvis Mangata har held med at nå sine mål, så er håbet at projektet vil kunne forhindre MEV insiderhandel og hæmme denne censurering eller påvirke rækkefølgen af transaktioner fra minerne.

Yderligere funktioner

Projektet er også beregnet til at åbne kanaler til en række parachains, såsom Karura, Bifrost, Turing, Statemine og mange andre.

Med hensyn til Mangata X-fællesskabet, så vil disse blive involveret i alle disse trin gennem brugeroplevelses interviews og fællesskabs-opkald, der giver brugerne mulighed for at have indflydelse på prioriteringen af funktioner med ægte decentralisering som slutmål.

Mangata arbejder også på at udfylde hullet som en handelsplatform på tværs af de forskellige blockchains, hvilket vil muliggøre handel med Ethereum ERC20-tokens med indbyggede Polkadot-aktiver. Derudover ser projektet ud til at forbedre effektiviteten ved et relativt nyt konsensusbevis indenfor likviditet.

Udover at løse vigtige insider-handelsproblemer, så fokuserer Mangata også på mainstream og institutionel finans DEX-udbredelse, hvilket kræver pålidelige og gennemsigtige regler, hvor folk har åben adgang til DeFi.

En opsummering af de overordnede mål kan ses i ejerskabet af netværket. Fordelingen af 19% af MGX-forsyningen er langt bedre end de sædvanlige 1-2%, hvilket gør det muligt for økosystemet at have en ægte andel i Kusama DEX.