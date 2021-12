Markedshøjdepunkter 24. december: Kryptos julemandsrally

Kryptomarkedet boomer den 24. december, når juleaften nærmer sig. Dette fik analytikere til at finde på udtrykket "Julemandsrally".

Top kryptoer

Bitcoin og Solana fører an i top 5. Begge steg med omkring 6 % i dag. Binance Coin er steget med omkring 4%. Uden for top fem begynder Cardano endelig at vende forlængede tab. Det er lidt over 8 % i skrivende stund.

Terra fortsætter sin vilde tur med et fald på 13 % i går, men en stigning på 15 % både i dag og i forgårs. Crypto.com's mønt CRO er også steget 15% og er kommet sig over de seneste tab.

Top movers

Dogelon Mars, en mememønt med hundetema med et navn, der hentyder til Elon Musk, Dogecoin og Mars, kom ind i top 100 efter at have nået 38 % i morges.

Efter at NFT-spiløkosystemplatformen Sandbox rejste $93 millioner i en investeringsrunde, nåede Sandbox (SAND) token-prisen den 3. november et rekordhøje niveau på $3,45. Derefter steg den med yderligere 150 % og nåede et højdepunkt på $8,51 for omkring en måned siden. Det handles i øjeblikket for $6,26 og tilføjede 21% til sin værdi i dag.

Live Internet Computer Protocol (ICP)-prisen er i dag på $28. Internet Computer er steget med næsten 19 % i de sidste 24 timer. Det vælter over nyheder om, at en ny tværkædebro mellem Ethereum og Internet Computer ville gøre det muligt at understøtte native ERC20-tokens på ICP-netværket.

Arweave, et decentraliseret lagernetværk, der søger at tilbyde en platform til ubestemt lagring af data, er i dag steget med 17 %. Netværket er en selvbeskrevet "kollektivt ejet harddisk, der aldrig glemmer."

Decentraland er endnu en top 100 metaverse token der begynder at komme sig efter de seneste tab. Den er steget med 15 % i dag. Fantom er også steget med 15%. Enjin Coin, en anden metaverse token, er steget med 11%.

Dash, en open source blockchain og cryptocurrency fokuseret på at tilbyde et hurtigt, billigt globalt betalingsnetværk, søger at forbedre Bitcoin ved at øge privatlivets fred og transaktionshastighed. Det er steget med 14 % i dag.

Efter en omlægning til eCash (XEC) steg Bitcoin Cash ABC med omkring 13%. Det redeomineres også til et forhold på 1:1000000.

Live Gala-prisen er i dag på $0,51 med en 24-timers handelsvolumen på lidt over $1 mia. Spiltokenet er steget med 11,50 % inden for de sidste 24 timer.

Andre top 100-vindere inkluderer Holo, IoTeX, SushiSwap og WAX, som tilføjede en værdi på henholdsvis 10 %, 12 %, 13 % og 12 %.

Trending

PAPPAY er en kryptovaluta, der kan bruges til digitale køb og online betalinger. Betalingsværktøjet giver også indehavere en passiv indkomst. Det er let en af nutidens største vindere, efter at have tilføjet 242 % til dens værdi.