Begivenheder i Rusland har domineret markedsstemningen. Priserne pressede sig op på grund af optimisme over den officielle anerkendelse af krypto i Rusland, før de faldt tilbage på grund af bekymringer om Ukraine-konflikten.

Andre steder blev mere volatilitet katalyseret af varme amerikanske inflationstal, der kom på 7,5 %, og beslaglæggelsen af $3,6 milliarder i hacket Bitcoin af det amerikanske justitsministerium.

Det bliver rapporteret, at BlackRock, der forvalter over 10 billioner dollars i aktiver til pensionsordninger, legater og statslige formuefonde, er ved at forberede en kryptohandelstjeneste til sine kunder.

"Big-four" revisionsfirmaet KPMG Canada annoncerede købet af Bitcoin og Ethereum til sin egen virksomhedskasse og sagde, at "institutionel indførelse af kryptoaktiver og blockchain-teknologi vil fortsætte med at vokse og blive en regulær del af aktivblandingen."

Tennessee har fulgt Arizona ved at udarbejde sit eget Bitcoin-lovforslag, der vil give staten og andre kommuner mulighed for at investere i kryptoaktiver.

Top kryptoer

Bitcoin har trukket sig tilbage midt i frygt for krig og usikkerhed omkring inflation. Flagskibskryptoen nåede et højdepunkt på næsten $46K i begyndelsen af sidste uge, efter at lokale medier rapporterede, at russiske myndigheder ville komme med en ny lovgivning, der anerkender kryptoaktiver som en form for valuta.

Bevægelsen er en stor retningsændring for den russiske centralbank, som tidligere har foreslået et generelt forbud mod krypto.

Som svar på nyheden spekulerer nogle markedsanalytikere nu i, at Rusland kunne have endnu større fremtidsplaner – såsom at acceptere Bitcoin som betaling for naturgas.

Avalanche er den største vinder i top 20, med en stigning på 8 % i dag. Den selvbestaltede Ethereum-morder stiger stadig efter at være blevet noteret på eToro for nylig.

En anden altcoin, der formåede at trodse markedsuroen, var Shiba Inu, der afsluttede 7-dages perioden med 3% gevinster efter annonceringen af et mystisk nyt metaversprojekt.

Top movers

Top mover i top 100 er uden tvivl Rally (RLY), en social token-orienteret protokol, der giver skabere mulighed for at lancere deres eget token og opbygge en digital økonomi omkring deres arbejde.

Streamere, kunstnere, musikere, spillere, atleter eller generelle indholdsskabere kan udnytte deres fællesskaber og tilbyde fordele for at rekruttere, fastholde og tjene penge på deres følgere problemfrit. Rally fløj ind i top 100 i dag og er i øjeblikket på #87 plads. Det har tilføjet 65% til sin værdi på 24 timer.

Neo er et hurtigt voksende økosystem, der har som mål at blive grundlaget for den næste generation af internettet, en ny økonomi, hvor digitaliserede betalinger, identiteter og aktiver mødes. Det steg 11 % i dag. Qtum er også steget 11%.

Algorand, den 26. største krypto efter markedsværdi, er ved at bryde $1. Den er steget 7 % i de sidste 24 timer. Det er også en god dag for metaverse tokens idet Decentraland og Axie Infinity tilføjede hver 8 % til deres værdi i dag.

Bitfinex' token UNUS SED LEO fortsætter med at vende gevinster. Det har oplevet et fald på 7 % i dag.

Trending

Dagens største vinder er Catcoin, et fællesskabsdrevet meme-token skabt til kattefællesskabet af nogen eller en gruppe mennesker med det mundrette navn Miaoshi Nekomoto.

Catcoin udvikler applikationer for at give samfundet forskellige værktøjer og forenkle kryptoverdenen for nye investorer. Det er steget 838% i de sidste 24 timer.

En anden populær mønt er ALICE, det indfødte token fra MyNeighborAlice, et play-to-earn-spil med farm-tema på Chromia.

Spillet fakturerer sig selv som et sted, hvor "spillere kan købe og eje virtuelle øer og samle og bygge spændende ting, samtidig med at de får nye venner." Det har tilføjet 11% til sin værdi i dag.