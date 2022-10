Metacade Annonceret, Her Er Grunden til At Vi Mener, At Den Kunne Være Den Næste Krypto Du Skal Købe

Mens alle er på udkig efter den nye bedste kryptovaluta at købe midt i bjørnemarkedet, så er de forskellige metaverse tokens kommet i fokus som en mulighed med det største vækstpotentiale. En smart ny knægt i metaverse skoleklassen, Metacade, er lige blevet annonceret, og rygterne indenfor branchen indikerer at dette kunne gå hen og blive den næste store investering.

I dag dykker vi derfor ned i dette up-and-coming projekt, og tager et kig på nogle af de væsentligste grunde til, at Metacade kunne blive den næste kryptovaluta som du bør købe i 2023.

Hvorfor Bør Du Investere I Metaverset?

Det er som det allerførste værd at nævne de potentielle fordele forbundet med at investere i metaverset.

Metaverset er et temmeligt nyt fænomen, og det står derfor endnu ikke helt krystalklart hvad man egentlig kan bruge det til . Dog er der ingen tvivl om at alle de store teknologifirmaer er i gang med et slags våbenkapløb om at komme først til at udnytte dets potentiale – og de plejer umiddelbart at have en næse for gode investeringer. Måske af denne grund anslås det, at det globale metaverse marked vil opleve en vækst fra 467 milliarder pund i 2022, til vanvittige 3.229 milliarder pund i 2027 – en kæmpe stigning på 590% på blot fem år.

Udover dette, så er der adskillige kilder der mener at blockchain-baseret gaming forventes at vokse 10x hurtigere end almindelig gaming – selvom giganterne måske ikke er enige endnu Forøgelsen af både antallet af spillere og investeringer forventes at være enorme, og de forskellige metaverse projekter kunne således ende med at blive en førende kryptovaluta investering, der producerer væsentlige afkast i fremtiden.

Hvad er Metacade?

Helt simpelt er Metacade et online mødested for Web3 fællesskabet, hvor de kan mødes, spille og diskutere de bedste spil blandt ligesindede personer. Men udover dette, så planlægger Metacade at udvide deres platform fra et mødested for fans til en GameFi udviklingsressource, hvilket gøres ved at skabe glimrende muligheder for både udviklere og gamere.

Ved at fokusere på interessen fra deres fællesskab, så planlægger Metacade at involvere spillerne med den branche som de elsker, og sørger således for at sende spiludviklingen tilbage i fællesskabets hænder. Teamet bag Metacade har skabt et rum, hvor spillerne kan blive belønnet for at udvikle og forbedre platformen, enten via interaktioner med spiludviklerne eller simpelthen blot ved at stake deres MCADE tokens for at støtte den fremtidige udvikling.

Hvorfor Kunnen Metacade Være Den Nye Bedste Nye Krypto At Købe?

En Alt-I-En Platform

Et vigtigt aspekt indenfor Web3 kulturen handler om decentralisering. Mens dette selvfølgelig er glimrende når det kommer til lighed, så kommer decentralisering ofte med en række problemer set fra et organisatorisk synspunkt, idet det ofte betyder at ressourcerne spredes tyndt ud, hvilket kan resultere i en ujævn adgang til de platforme, der tilbyder Play2Earn.

Metacade ønsker at bringe begge aspekter sammen; en platform der har alt hvad du kunne drømme om samlet ét sted, mens de samtidigt bevarer decentraliseringen. Dette gør de ved at bygge bro imellem en række forskellige aspekter, som Chat, Spil, Uddannelse, Arbejde og Bevillinger, mens de muliggør at Metacades fremtid kan bestemmes af fællesskabet via en decentralised autonomous organisation (DAO) . I sidste ende betyder dette, at flere spillere vil have adgang til en række fantastiske muligheder, alt sammen på én enkelt platform.

Kickstart Din GameFi Karriere

I 2024 planlægger Metacade officielt at søsætte deres Arbejdsområde. Dette vil gøre det muligt for spiludviklerne at opslå jobs til Metacade fællesskabet, der spænder fra at teste spil i et par timer til fuldtidsstillinger hvor man arbejder med de mest avancerede selskaber i spidsen for Web3.

Lige nu er man i dén grad afhængig af at kende de rigtige mennesker eller de bedste steder at lede, hvis man skal finde disse muligheder. Metacade arbejder på at tilbyde alle lige adgang, og fokuserer på talent, og ikke på hvem man kender.

Finansiering For Græsrods Udvikling

Én af Metacades mest gennemførte fremtidsplaner er lanceringen af Metagrants. Metagrants er en unik mulighed, der gør det muligt for gaming fællesskabet at finansiere deres yndlings projekter gennem en række afstemningssystemer. Udviklerne kan opslå potentielle idéer, hvorefter spillerne kan stemme på deres favoritter. De vindende udviklere modtager efterfølgende bevillinger, der vil kunne hjælpe dem med at udvikle et projekt med iboende støtte. Spillerne kan også deltage i senere tests, og give feedback igennem tidlig adgang.

Metacade har planer om med tiden at have en virtuel arkade fyldt med titler, der er lavet og støttet af Metacade fællesskabet, og denne karakteristik vidner om at den kunne være den absolut bedste kryptovaluta at holde skarpt øje med i fremtiden.

Tjen Mere Fra Play2Earn

Et af Metacades primære mål er at udvide den gennemsnitlige Play2Earn-spillers adgang til de bedste oplysninger om de seneste titler. Metacade planlægger at gøre disse data tilgængelige ved at indføre et anmeldelsessystem, ranglister og indholds databaser, hvor brugerne kan dele de seneste tips for til at få mest muligt ud af spillene – og oven i købet blive betalt for dette.

Når du eksempelvis skriver en anmeldelse, så vil du nu blive belønnet med Metacades token, MCADE. Men hvad nu hvis du skriver et indlæg om, hvordan du kan forøge din indtægt fra et givent spil? Ja så bliver du faktisk også betalt.

Bør Du Overveje Metacade som En af de Bedste Nye Kryptovalutaer At Købe?

Når man tager et kig på de forskellige investeringsmuligheder indenfor branchen, så er Metacade helt klart et stærkt bud på en fremtidig investering. Og hvis man tager deres realistiske og fællesskabsorienterede fokus i betragtning, så kunne Metacade sandsynligvis komme til at danne ringe i vandet, når det kommer til metaversets fremtid.