Metacade – Den Største GameFi Arkade i Krypto Presale Nu

Det er sjældent at der kommer et projekt, der ser ud til at have potentialet til at disrupte en 200 milliarder dollars industri . Det er endnu mere sjældent at finde dette projekt som et krypto presale, hvor investorer har mulighed for at kunne hente tokens til spotpriser, før værdien eksploderer.

Metacade ser ud til at kunne blive én af de muligheder, med flere og flere investorer der lystigt flokkes om dets presale, hvilket kan ses ved at projektet har rejst ufattelige 4,5 millioner dollars i kapital på kun 10 uger.

Hvad er Metacade?

Metacade har fremlagt planer om at bygge en fantastisk play-to-earn (P2E) arkade i metaverset og revolutionere gaming, ved at omfordele gaming industriens profit tilbage til gamerne selv og gøre det muligt for dem at oprette forbindelse til deres venner, og spille deres favorit spil – alt sammen samlet i én omfattende gaming fællesskabshub.

Denne P2E arkade går efter at blive den største på tværs af hele krypto sfæren, hvilket kunne sætte Metacade i ledende position til at kunne drage nytte af et kæmpe netværk og sikre sig en stor bid af kagen i det voksende krypto-gaming rum.

Hvordan virker Metacade?

Metacade, som i øjeblikket er i dets krypto presale, er centreret omkring den fantastiske P2E arkade, men har også et væld af andre funktioner. Et kontinuerligt tema på tværs af platformen er belønninger, hvor der er mange muligheder for brugere at optjene tokens, ved at udføre en række forskellige handlinger.

Brugere belønnes ikke bare for at spille spil i P2E arkaden, men også via konkurrencer og turneringsspil, hvilket gør det muligt, for dem der nyder udfordringer, at udfordre et fællesskab af spillere for at få en chance for at vinde præmier og token belønninger. Brugere, der bidrager til platformen ved at levere alfa eller skrive spilanmeldelser, kan også optjene belønninger, hvilket giver et incitament for at blive ved med at forbedre platformen og få den til at vokse over tid.

Brugen af belønninger på denne måde, betyder at projektet sandsynligvis kommer til at se masseadoption, når dets roadmap går live og kommer til at opbygge en stor mængde momentum for det næste projekt og dermed gør det muligt at opnå en kritisk masse meget hurtigt. Når brugerbasen er på plads, vil projektet nyde godt af netværkets effekt, og hjælpe med bruger fastholdelse, og samtidig sikre projektets vækst.

Projektet bliver drevet af dets utility token, MCADE, som spiller en vigtig rolle i platformens funktioner. Udover at være et kritisk komponent i arkade systemet og brugernes adgang til platformen, så er MCADE dybest set også projektets samlede møntfod. Tokens bruges til alt fra at købe merchandise til at betale for entré til turneringer, hvilket sikrer at i takt med at adoptionen stiger, er der mere og mere brug for MCADE.

MCADE kan også blive staket, hvilket betyder, at de indehavere der er tålmodige nok til at vente på den uundgåelige prisstigning over tid også kan tjene sig en passiv indtægt i mellemtiden ved midlertidigt at forpligte sine MCADE tokens til at understøtte platformens sikkerhed og udvikling.

En anden nøgle innovation er Metagrants initiativet, der giver MCADE indehavere mulighed for at stemme på de projekter, der er blevet pitchet for fællesskabet af dygtige spiludviklere. MCADE indehavernes stemmer bestemmer hvilke projekter, der modtager finansiering – og herefter bliver lanceret på platformen – hvilket betyder, at de har direkte indflydelse i forhold til at bestemme den fremtidige retning af platformen.

Kan MCADE nå 1$?

Med det ekstremt høje potentiale, som Metacade tilbyder, vil det ikke overraske nogen, at der allerede er tale om, hvor høj token prisen for MCADE kan gå, på trods af at den er i den tidlige fase af sit krypto-forsalg.

Selvom $1 kan lyde som en enorm stigning i forhold til presale priserne, hvis Metacade kan sikre sig blot 2% af $200 milliarder spillemarkedet som deres markedsværdi, ville prisen på MCADE være $2 – svimlende 250x stigning på tokenets pris fra beta fasen af presalet!

Er Metacade en god investering?

Metacade er allerede ved at forme sig til at være en stærk kandidat til den bedste mønt at investere i, i løbet af 2023, med en utrolig stor interesse for projektet på grund af dets potentiale. Investorer, der ønsker at blive involveret, bliver nødt til at handle hurtigt, da Metacade krypto presalet ikke ser ud til at vare længe.