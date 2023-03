Metacade Er Klar Til At Blive Den Største Online Arkade I Verden, Med MCADE Tokens Der Sælger Hurtigt

Blockchain gaming området vokser, efterhånden som flere og flere investorer drager mod de muligheder, der tilbydes i metaversen. Det rige potentiale, der tilbydes af de ekspansive virtuelle verdener og integrerede play-to-earn (P2E) indtjeningsmekanismer har skabt nogle af GameFi områdets bedste kryptomuligheder. Metacades planer om at blive den største online arkade i verden hjælper denne helt nye platform med at blive en potentielt værdifuld perle.

I takt med at blockchain gaming vokser, får Metacades unikke muligheder hubben til at skille sig ud fra sine konkurrenter. Her er grunden til, at det viser sig at være et hit hos investorer.

Metacade er en P2E spil pioner

Efter den nylige lancering af Metacade’s MCADE token presale begivenhed, bliver investorer mere og mere begejstrede for online arkadens udsigter over de næste par år. Presalet har rejst $10.1m på bare 16 uger med et stærkt fremadrettet momentum.

Hypen omkring Metacade er helt klart berettiget takket være dets store kommende udvalg af online arkadespil sammen med omfattende indtjeningsmuligheder for brugere, der kan tjene en passiv indkomst, mens de spiller. Med den stigende adoption af blockchain-spil, der truer med at disrupte spilindustrien, er projekter som Metacade ideelt placeret til at forbedre brugeroplevelsen.

GameFi sektoren forventes at nå en værdiansættelse på 40 milliarder dollars inden 2025, på trods af, at de fleste GameFi titler tilbyder en enkelt spiloplevelse til deres spillere. Metacade vil øge forventningerne gennem denne mangfoldige række af spil og dens unikke ekstra indtægtsstrømme udover den traditionelle play-to-earn (P2E) mekanik.

Kan MCADE nå $1 i 2023?

Når MCADE presalet slutter, vil tokenet blive lanceret på tværs af centraliserede og decentraliserede børser, og MCADE tokens vil blive gjort tilgængelige for offentligheden. Frigivelsen af et fast antal tokens på børser forventes at fremprovokere en stigning i efterspørgslen, hvilket sandsynligvis vil resultere i en stejl prisstigning.

I takt med at mund-til-mund spredes og markerer Metacade som stedet, hvor man kan jagte de bedste P2E blockchain-spil og gameplay-oplevelser, vil MCADE igen sandsynligvis eksplodere i værdi. Mange analytikere mener, at $1 er et opnåeligt mål for MCADE, et niveau der ville give 50X afkast på købet mod slutningen af presalet..

Hvad er Metacade?

Metacade er verdens første online arkade, der vil tilbyde en fællesskabsdrevet tilgang på tværs af en bred vifte af GameFi- og P2E-spil, med funktioner der strækker sig langt ud over bare gaming. Og med et kæmpe udvalg af online arkadespil med integreret P2E-mekanik, vil fællesskabet og det bredere Web3-økosystem få gavn af portalen på flere måder.

Metacades planer om at opbygge et spirende online fællesskab af blockchain spilentusiaster og Web3 entusiaster vil blive meget hjulpet af deres Create2Earn-ordning, som belønner brugere, der poster socialt indhold på hubben. Interaktioner spænder bredt, helt fra spilanmeldelser til deling af alfa, videregivelse af spiltips til deltagelse i live chats og tråde på Reddit-lignende underfora. Hver nyttig interaktion udløser en belønning.

Hvordan virker MCADE?

Metacades rækkevidde spænder fra at appellere til både den afslappede og erfarne konkurrence gamer. Uanset om en spiller ønsker at tage kampen op mod venner i en head-to-head duel eller deltage i turneringer for at indtage verden, klatre på ranglisterne og vinde belønninger, er Metacades hub ved at forme sig til at være det ideelle sted at tage hen.

Hubben sigter også efter at blive et centralt punkt for det større Web3 fællesskab, der appellerer til de hotteste talenter for at finde de mest spændende jobmuligheder i branchen. Fra 2024 vil Metacades hub inkorporere en job tavle for at tilbyde fællesskabets medlemmer deltids- og fuldtids-jobmuligheder indenfor blockchain gaming. Derudover vil deres Work2Earn-funktion tilbyde projektarbejde, freelance roller og beta-testroller inden for Metacade, der kan udløse kryptobelønninger.

Metacade: En innovatør af blockchain-spil

Juvelen i Metacades krone er uden tvivl dets innovative Metagrants initiativ. Det er designet til at drive skabelsen af nye blockchain-spil eksklusivt til Metacade, idet udviklere kan søge om tidlig finansiering for at få støtte i processen med at bringe de mest spændende nye titler til platformen.

Metacades fællesskab kan vælge, hvilke spil der modtager støtte ved at stemme på deres favoritter fra en pulje af ideer. De forslag der får flest stemmer går i produktion, med finansiel støtte for at hjælpe processen videre. Disse stemmerettigheder er en del af Metacades gradvise overgang til at blive en fuldgyldig DAO ved udgangen af 2024, hvor al magt vil blive overdraget fra projektteamet til fællesskabet.

MCADE: En fremragende krypto at købe nu for langsigtede afkast

MCADE presale begivenheden udgør en fantastisk mulighed, hvor investorer kan opnå seriøse afkast og blive en del af den voksende GameFi-revolution. Efter lanceringen til kun $0,008, er den aktuelle værdi af MCADE på $0.017. Denne værdi vil til sidst stige til $0,02 i slutningen af presalet, før MCADE bliver noteret på diverse kryptobørser.

Metacades omfattende projektplan, fremragende bæredygtighed og banebrydende attitude ser ud til at gøre den til en gigantisk og sand fanebærer inden for P2E-gaming. En investering i MCADE nu kan være en sjælden mulighed for at opnå enorme afkast, i takt med at Metacade bliver den foretrukne online-arkade for spillere og krypto-fans verden over.