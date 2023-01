Metacade Prisforudsigelse, Idet Investorer Frygter at Binance Børsen er Tæt på Kollaps

BNB-investorer er bange for, at Binance-børsen måske ikke holder gennem bear markedet. Investorer er dog stadig optimistiske med hensyn til den langsigtede fremtid for Web3, og Metacade har været et nøgleprojekt, der bringer den positive stemning tilbage til kryptomarkederne.

MCADE-presalet tiltrak 7-cifret finansiering og udsolgte betafasen på kun 3 uger. Nu er investorerne igen begyndt at se fremad.

Binance-børsen er under angreb, og investorer begynder at bekymre sig.

Efter at FTX kollapsede i november, gennemførte Binance-børsen en proof-of-reserve revision for at vise, at brugernes midler var fuldt understøttet af digitale aktiver; nogle har dog nu fremhævet en væsentlig uoverensstemmelse i rapporten.

Binances BTC-forpligtelser var $245 millioner større end deres BTC-reserver, hvilket betyder, at et bankrun i FTX-stil kunne forårsage nogle store problemer. I et sådant tilfælde kan Binance blive tvunget til at sætte udbetalinger på pause og sælge andre aktiver, hvilket kan have en negativ indvirkning på priceudviklingen for hele kryptomarkedet.

Efter at Changpeng Zhao (CZ) dukkede op på CNBC for at diskutere den finansielle situation for Binance exchange, så det ud til, at den administrerende direktør for Binance exchange var tilbageholdende med at ansætte et top 4 revisionsfirma til at afsløre forpligtelser. Dette har skabt mere frygt, usikkerhed og tvivl (FUD) i løbet af 2022-kryptobjørnemarkedet.

Hvad er BNB?

Binance (BNB) er en digital aktivbørs, der tilbyder en platform til handel med forskellige typer kryptovalutaer. BNB-tokens er de native tokens på Binance-udveksling og Binance Smart Chain – en layer-1-blockchain, der blev forgrenet fra Ethereum, mens den blev udviklet af Binance-børsen.

BNB bruges til at facilitere transaktioner på Binance, samt til at betale gebyrer for handelsaktiviteter såsom noteringsgebyrer eller hævegebyrer. BNB fungerer også som en væsentlig komponent i Binance-udvekslingsøkosystemet, hvilket giver brugerne mulighed for at modtage belønninger i form af et cash-back-program og deltage i afstemningsbegivenheder i lokalsamfundet.

Hvad er Metacade (MCADE)?

Metacade bygger den største arkade, der kan findes overalt på blockchain. Det er det første fællesskabsdrevne projekt af sin art og sigter mod at blive et centralt knudepunkt for Web3-brugere til at spille, tjene, socialisere og lære om alt, hvad GameFi har.

The Metacade vil tilbyde en række forskellige arkadespil og fusionere hver af dens klassiske titler med play-to-earn-mekanik. Spillere vil være i stand til at deltage i turneringer og få adgang til flere forskellige metoder til at tjene en krypto indkomst gennem Metacade .

Efter at have annonceret lanceringen af MCADE-token-presalet, tiltrak Metacade et betydeligt investeringsniveau på kort tid. Betafasen af presalet blev udsolgt på kun 3 uger, da Metacade hurtigt solgte 140.000.000 MCADE-tokens til en pris af $0,008.

Hvordan virker Metacade?

Metacade er bygget på Ethereum blockchain og er en omfattende spilplatform, der tilbyder kryptobelønninger til spillere i en række store arkadespil. Ud over dette kan brugere opdage de seneste GameFi-trends, dele spilanmeldelser og tjene MCADE-tokens for at bidrage med nyttig information til fællesskabet.

Gennem Metacade kan brugere også kickstarte en karriere i Web3. Platformen vil forbinde spillere med betalte jobmuligheder og tilbyde beta-testroller til sit fællesskab, hvilket giver spillere mulighed for at tjene krypto, mens de spiller splinternye blockchain-baserede spil.

Metacade kan give vækst i GameFi-sektoren gennem Metagrants-programmet. Dette vil give brugerne mulighed for at stemme på de bedste kommende blockchain-spil og give tidlige midler til at støtte spiludvikling. Metacade er et alt-i-et GameFi-projekt, der tilbyder et betydeligt værdiniveau til kryptofællesskabet.

Metacade er uden tvivl den bedste investeringsmulighed

BNB-investorer er bekymrede over CZs seneste kommentarer, og hvad det kan betyde for fremtiden for Binance-børsen. I modsætning hertil er de tidlige brugere af MCADE blevet mere og mere begejstrede for fremtiden.

MCADE er et helt nyt token, der har et enormt langsigtet potentiale. Tidlige investorer i presalet har en sjælden mulighed for at opnå gevinster på over 10x i løbet af de næste par år, da den nuværende pris på $0,008 ser undervurderet ud.

Efterhånden som Metacade afslutter sit presale og lancerer sin alt-i-én-spilplatform, kan det blive en af de største spilplatforme i Web3. Over tid kan MCADE-tokenet være mere end $1 værd – en stor 50x prisstigning fra slutningen af presalet.

Er MCADE værd at købe?

Mens BNB-investorer er bange, ser fremtiden bestemt lys ud for Metacade. Metacade kunne være den bedste investeringsmulighed på bear markedet, der forventes at blive en af de største spilplatforme i rummet over tid.

MCADE-tokenet er i øjeblikket kun $0,01$ og prisen vil stige til $0,02 ved udgangen af presalet. Det betyder, at investorer kun har begrænset tid til at få adgang til MCADE på dette prisniveau, før Metacade bliver udsolgt. Metacade ligner bestemt en stærk investering, da tidlige investorer kunne nyde gevinster op til 50x i løbet af 2023.