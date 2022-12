Metacade Ser Ud Til At Være Klar Til En Værdistigning På 20X

De forskellige metaverse tokens er lige nu nogle af de største og mest succesfulde projekter indenfor krypto universet. Dette betyder, at der ikke er noget bedre tidspunkt end lige nu, at overveje at satse stort på krypto for at opleve et stort afkast. Der er masser af mønter derude, der spås at stige markant i værdi, men det er dog kun få tokens, hvis nogen, der kan matche det Metacades originale token, MCADEs, store potentiale.

MCADE er unikt positioneret til et opsving i værdi, når krypto tyremarked vender tilbage. Hvis du ønsker en forklaring på, hvorfor Metacade kunne 20-doble sin værdi, så skal du bare læse videre for at få svaret.

Hvad er Metacade?

Metacade vil være Web3s første fællesskabs-arkade med et udvalg af tilgængelige spil. Det er et samlingssted i metaverset, hvor spillerne kan mødes for at hænge ud, prøve de seneste GameFi-projekter og begynde at opbygge en karriere indenfor Web3-spil.

Metacade samler alle de største GameFi-projekter, fællesskabs begivenheder og karrieremuligheder på et enkelt sted, som er gratis for alle at få adgang til. Denne ambitiøse vision er det, der gør Metacades potentiale så kæmpestort.

MCADE er tokenet, der driver Metacade universet. Det er også det, som brugerne blandt andet vil bruge til at betale for spil, deltage i konkurrencer, turneringer og opslå jobannoncer.

Hvad Gør Metacade så Anderledes?

De fleste GameFi-projekter leverer blot et enkelt spil, som spillere så enten kan lide eller ikke lide. Metacade er dog et sted, hvor spillerne kan få adgang til mange spil, hvilket betyder, at alle vil kunne finde noget, som de ønsker at spille.

Metacade bliver også et sted at finde Web3-jobs og talent. Dette giver blot platformen et endnu større marked, hvilket vil forøge dets opside potentiale markant. Og efterhånden som P2E-spilområdet vokser, så forventes dette potentiale blot yderligere at vokse sammen med det.

Holdet bag Metacade planlægger også at overdrage kontrollen over projektet til dets fællesskab, når det er blevet ordentligt etableret. Dette kunne gøre det til et vaskeægte decentraliseret knudepunkt for alt, hvad Web3-gaming har at byde på med en DAO, der fører vejen an.

Hvorfor MCADE Kunne 20x Sin Værdi

For at forstå hvorfor MCADE kunne 20x sin værdi, så bliver vi først nødt til at begynde med at give dig nogle tal.

MCADE gennemfører i øjeblikket sit presale, som har 8 faser. Priserne begyndte ved $0,01 pr. token og vil gradvist stige, indtil de når $0,028 pr. token ved afslutningen på fase 8. Den maksimale samlede forsyning af MCADE er på 1,4 milliarder.

Tager vi disse tal (0,020 USD/token x 1,4 milliarder MCADE-forsyning), så får vi en markedsværdi ved udgangen af dette presale på lidt over 28 millioner dollars.

En markedsværdi på 28 millioner dollars er dog kun udgangspunktet. En 20-dobling fra dette niveau ville betyde, at Metacade vil have en markedsværdi på omkring $560 millioner. Eller sagt på en anden måde, hvert eneste token ville gå fra $0,020 efter dette presale til omkring $0,40, når markedsværdien på $560 millioner er nået.

Er 20x Realistisk?

Nu hvor vi ved, hvad MCADE skal opnå for at opnå et spring på 20x, så er det nu på tide at stille spørgsmålet om dette vækstniveau nu også er realistisk. Den nemmeste måde at få et svar på, er ved at sammenligne Metacade med nogle af de andre projekter i denne niche.

F.eks. nåede Decentraland en markedsværdi på næsten 7 milliarder dollars på sit højeste, hvorimod The Sandbox nåede en markedsværdi på næsten 10 milliarder dollars. Andre projekter, såsom DeFi Kingdoms , nåede en markedsværdi på mere end 1 milliard dollar på sit højeste.

For at opsummere alt dette, så kan man konkludere at der er mere end en håndfuld projekter indenfor det overordnede GameFi/metaverse-rum, der oversteg en værdiansættelse på $780 millioner under det sidste krypto tyremarked.

Dette betyder, at det er sandsynligt, at flere projekter vil opnå dette igen i fremtiden. Spørgsmålet er bare om Metacade bliver en af disse projekter eller ej. Og lige nu perger alting på, at det helt sikkert vil være tilfældet.

Opsnap Dine MCADE Op I Dag

Metacade er et spirende projekt med et skyhøjt potentiale. Metacade kan absolut nå den førnævnte markedsværdi på $780 millioner, som den har brug for at opnå for at ramme en 20x i forhold til presale niveauerne. Dette skyldes, at det allerede skiller sig ud som værende et af de mest innovative projekter indenfor krypto overhovedet. Det har et ekstremt stort potentielt publikum og starter ved en tilstrækkeligt lav værdiansættelse til at gøre et godt afkast på din investering mere end muligt.

Vent bare ikke for længe. Du vil nemlig muligvis ikke kunne drage fordel af disse tidlige lave priser i alt for meget længere tid.