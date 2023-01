Metacade-, XRP og Tron Prisforudsigelse for 2023, 2025 og frem

Kryptomarkedets veje er uransagelige. Eller ikke. For hvis du ser på de historiske tendenser, kan du i hvert fald få et overblik. Hvert bull market er blevet efterfulgt af en længere “kryptovinter”, hvor priserne dykker over hele linjen. Herefter kommer markedet sig typisk, når Bitcoin-halveringen indtræffer, med den næste planlagt i begyndelsen af 2024.

Det betyder, at du i 2023 kan se stigende kryptopriser, når bear markedet i 2022 er placeret solidt i bakspejlet. Forudsigelser af XRP (XRP), Metacade (MCADE) og Tron-priser bliver nu bullish.

Metacade-prisforudsigelse: Vil MCADE nå $5 i 2025?

Efter for nylig at have annonceret, at Metacade modtog $1,12 millioner i finansiering under betafaseaf n presalet, forventes MCADE-tokenet nu at skyde i vejret, efter at begivenheden er afsluttet.

MCADE kunne nå $1 i løbet af 2023, hvilket ville være en massiv gevinst på 50x efter presalet. Efter Bitcoin-halveringsbegivenheden og ind i 2025 har MCADE potentialet til at nå $5-7, når det næste bull market kommer.

Hvad er Metacade (MCADE)?

Metacade bygger den største arkade på blockchain, og vil tilbyde en række forskellige play-to-earn (P2E) spil. Brugere kan konkurrere i online turneringer mod spillere fra hele verden og vil drage fordel af en række innovative indtjeningsmekanismer i Metacade.

Projektet er drevet af fællesskabet og har til formål at blive et centralt knudepunkt for GameFi-brugere. For at hjælpe fællesskabet vil Create2Earn-funktionen belønne brugere for at dele nyttige oplysninger om platformen, samt for at indsende spilanmeldelser og interagere med andre medlemmer.

Metacade hjælper også den bredere GameFi-industri med at vokse. Jobmuligheder vil blive tilbudt spillere gennem Work2Earn-funktionen, som kan hjælpe fællesskabet med at bryde ind i Web3 og samtidig sikre, at projekter får en konstant forsyning af krypto-entusiaster til ivrigt at drive udviklingen.

Metagrants-programmet er en innovativ fundraisingmetode for udviklere. Metacade-fællesskabet vil stemme for at afgøre, hvilke nye spil der lyder bedst, før de tildeler tidlige midler til at hjælpe med udviklingsprocessen for nye GameFi-titler.

Hvordan fungerer Metacade?

MCADE-tokenet bruges til at belønne medlemmer af fællesskabet og for at få adgang til P2E-turneringer. Det vil også blive brugt til at satse og stemme i styringsforslag, når platformens decentraliserede autonome organisation ( DAO ) går i luften i 2023-24.

XRP pris forudsigelse: Vil XRP nå $4 i 2025?

XRP kan blæse forbi sit tidligere rekordhøje niveau, hvis (eller når) projektet endelig overkommer sin retssag med SEC. Denne sag har holdt prisen på XRP tilbage i noget tid, men den er stadig en top 10 kryptovaluta efter markedsværdi. I 2023 og derefter kunne XRP-tokenet helt sikkert nå $4.

Hvad er XRP?

XRP faciliterer højhastigheds- og billige finansielle transaktioner på tværs af landegrænser og sigter mod at levere øjeblikkelig likviditet til centralbanker og andre finansielle institutioner. XRP er også det native token for XRP Ledger, som er et decentraliseret blockchain-netværk, der kan understøtte udviklingen af mange forskellige applikationer.

Ripple, moderselskabet for XRP-projektet, har dannet store partnerskaber med institutioner som JP Morgan, The Bank of England og Santander, hvilket afspejler dets høje ambitioner som en decentral betalingsløsning.

Tron-prisforudsigelse: Vil TRX nå $0,26 i 2025?

Tron pris forudsigelser er bullish; TRX er dog en relativt stabil kryptovaluta med hensyn til prisens bevægelse. Tokenet kan absorbere markedsvolatilitet på grund af høje niveauer af likviditet, så Tron-prisforudsigelsen kan virke lavere end forventet.

Denne likviditet gavner blockchain og muliggør hurtige transaktioner til lave omkostninger, men det betyder også, at Tron-prisforudsigelsen sandsynligvis ikke vil stige i samme omfang som XRP eller MCADE. Eksperter forudsiger en værdiansættelse på 0,26 USD for TRX-tokenet, hvilket er en 5x gevinst for Trons prisforudsigelse i 2025.

Hvad er TRX?

TRX er det native token for Tron blockchain, som er en almindelig metode til at sende cryptocurrency over hele verden på grund af hurtig transaktionsafslutning. Tron-økosystemet er hjemsted for en række forskellige DeFi-tjenester og andre decentraliserede applikationer (dApps), herunder spil, låneprotokoller og børser.

Tron blockchain behandler regelmæssigt transaktioner til en værdi af hundredvis af millioner dollars på daglig basis. Den kan behandle 2000 transaktioner i sekundet (TPS) og har en blok finalizing tid på tre sekunder. Selvom Tron -prisforudsigelsen er mindre bullish end alternative kryptovalutaer, er det en stærk investering for fremtiden.

Metacade har det største afkastpotentiale i de kommende år

Metacade -platformen kan vokse til at blive et af de største projekter i GameFi-sektoren. Gennem sin avancerede indtjeningsmekanik og et stort udvalg af forskellige blockchain-baserede spil forventes projektet at tiltrække et enormt fællesskab af spillere.

MCADE-tokenet er i øjeblikket kun $0.012. Presalet er en unik mulighed for at blive involveret i et kryptoprojekt med højt potentiale til lave priser, men tokenet vil fortsætte med at stige i værdi, indtil det rammer $0,02 i sidste fase af presalet. Denne begivenhed kan vise sig at blive den største investeringsmulighed for 2023 og frem, så investorer bør være hurtige til at springe ind i Metacade-presalet, før det er for sent.

