Metacades Presale Set til at eksplodere i 2023 – Kom billigt ind før det er for sent

Crypto er berømt for at producere vanvittige afkast, og at komme ind på kryptopresales er den nemmeste måde at sikre det højeste potentiale for gevinster. Dette høje potentiale for indtjening, efterfulgt af et fald, er forårsaget af et økonomisk princip kaldet loven om faldende afkast, som siger, at et aktivs værdivækst vil begynde at aftage over tid.

Et forsalg, der har vist sig at være en betydelig succes, er Metacade (MCADE). Metacade bygger en stor GameFi-platform for at konkurrere med nogle af de største navne i rummet, så det er værd at undersøge, før prisen stiger endnu mere.

Metacade-forsalget er en stor investeringsmulighed

Krypto-forsalg er ekstremt populært, især for projekter med stærke fundamentale elementer som Metacade . Eksempelvis tiltrak betafasen af MCADE-forsalget over $1,3 millioner i investeringer på kun fire uger, hvilket afspejler projektets langsigtede potentiale.

Metacade lancerede sit MCADE-token til $0,008 i begyndelsen af sit kryptoforsalg, men nu stiger prisen. Prisen vil fortsætte med at vokse, indtil den når $0,02 i slutningen af forsalget. For investorer, der ønsker at få en god handel, jo hurtigere du henter tokens, jo bedre.

MCADE-prisforudsigelse: 2023 og frem.

Efter at have nået $0,02 i slutningen af sit forsalg, vil MCADE blive lanceret på decentraliserede børser (DEX’er), og teamet vil begynde at danne partnerskaber for at udvide rækkevidden af tokenet. Bortset fra dette vil MCADE-tokenet få nytte, når det åbner den omfattende spiloplevelse, der er planlagt til Metacade-platformen.

Det langsigtede potentiale i Metacade er meget lovende som et resultat. Eksperter forudser eksplosive prishandlinger i løbet af 2023, som kan se gevinster på op til 50x. Denne priseksplosion ville give MCADE-tokenet en værdi på $1 – en betydelig stigning fra dens endelige krypto-forsalgsværdi på $0,02.

Efter 2023 forventer analytikere, at kryptomarkedet vil begynde sit næste tyreløb, når Bitcoins halveringsbegivenhed slutter i løbet af 2024. Tyremarkeder producerer normalt store gevinster over hele linjen, hvilket kan skubbe MCADE-tokenet endnu mere op i værdi. På dette tidspunkt kunne MCADE nå op på over $5, en massiv stigning på 250x mellem kryptoforsalget og 2025.

Hvad er Metacade?

Metacade skaber den største arkade på blockchain og bringer avancerede spilfunktioner til Web3-verdenen. GameFi-entusiaster kan spille en bred vifte af spil i arkadestil, som hver tilbyder kryptobelønninger og deltage i turneringer med betalt adgang for at vinde MCADE-præmier.

Adskillige ekstra funktioner får virkelig Metacade til at skille sig ud som en fremragende investeringsmulighed under sit kryptoforsalg. For det første har projektet til formål at betjene Web3-brugere direkte ved at tilbyde et centralt sted, hvor spillere kan mødes og få adgang til værdifuld information om rummet.

Over tid sigter Metacade på at blive en decentraliseret autonom organisation ( DAO ). Dette skift vil give fuld kontrol over platformen til Metacade-fællesskabet, da alle MCADE-tokensindehavere vil være i stand til at stemme i styringsforslag og hjælpe med at drive projektets fremtidige fremskridt.

Hvordan fungerer Metacade?

Blockchain-spillere kan få adgang til endeløse udfordringer på tværs af mange play-to-earn ( P2E ) spil. Uanset om de ønsker at spille afslappet eller konkurrencedygtigt, tilbyder Metacade spillere chancen for at nyde forskellige vanedannende arkadespil, mens de tjener MCADE-tokens for deres indsats.

I Metacade tjener spillere også kryptotokens for at bidrage med nyttig information til fællesskabet. Disse bidrag kan omfatte de seneste tips og tricks og alt muligt andet for at hjælpe andre spillere med at få mest muligt ud af deres blockchain-spiloplevelse.

En anden nøglefunktion, der tilbydes af Metacade, er chancen for at teste splinternye blockchain-spil, før de officielt lanceres. Disse beta-test roller giver spillerne mulighed for at give feedback til spiludviklere, som kan implementere eventuelle forbedringer foreslået af Metacade-fællesskabet, herunder fejlrettelser og gameplay-optimeringer.

Metacade udvider rækkevidden af blockchain-baseret spil

. Metacade sigter også mod at levere en kritisk service, der kan hjælpe den bredere GameFi-industri med at vokse. Dets Metagrants-program vil give finansiering til de mest efterspurgte blockchain-spil, da Metacade-fællesskabet vil være i stand til at stemme på de titler, de allerhelst vil spille i fremtiden.

Blockchain er et knudepunkt for teknologisk fremskridt, og Metacade understøtter fortsat fremskridt på dette område. Tidlig finansiering er afgørende i processen, da oprettelse og lancering af nye spil kræver et højt niveau af støtte. Ved at forbinde udviklere med sit fællesskab af spillere hjælper Metacade direkte med at udvide omfanget og omfanget af innovation i blockchain.

Er Metacade værd at købe i 2023?

Metacade-forsalget er en betydelig købsmulighed for kryptoinvestorer. Heldigvis er $0,008 en ringe pris for et projekt, der giver et rigtig godt løfte for fremtiden, og det er ingen overraskelse, at betafasen blev hurtigt udsolgt.

Forsalget vil se MCADE-tokenet stige til $0,02, så investorerne har stadig tid til at opnå nogle bjørnemarkedsgevinster. Metacade er dog uden tvivl en fantastisk tilføjelse til enhver investeringsportefølje, og det bliver fascinerende at se, om den når $1-mærket i løbet af 2023.