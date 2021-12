Monero steg 7 % i dag: de bedste steder at købe Monero i dag

Monero er steget støt, siden det indfriede sit løfte om en decentral udveksling bygget på privatliv, hastighed og lave gebyrer. Hvis du vil vide mere om Monero, om det er værd at købe, og de bedste steder at købe Monero nu, så kig ikke længere end denne hurtige guide.

Hvad er Monero?

Monero blev lanceret i 2014 med et simpelt mål: at tillade transaktioner at foregå privat og anonymt. Selvom det almindeligvis antages, at BTC kan skjule en persons identitet, er det ofte nemt at spore betalinger tilbage til deres oprindelige kilde, fordi blockchains er gennemsigtige. På den anden side er XMR designet til at skjule både afsendere og modtagere gennem brug af avanceret kryptografi. Holdet bag Monero siger, at privatliv og sikkerhed er deres største prioriteter, hvor brugervenlighed og effektivitet kommer i anden række. Det har til formål at give beskyttelse til alle brugere – uanset hvor teknologisk kompetente de er. Overordnet sigter XMR mod at tillade betalinger at blive foretaget hurtigt og billigt uden frygt for censur.

Skal jeg købe Monero i dag?

Monero kan være en rentabel investering, men den kan vende sine gevinster lige så nemt. Lav markedsundersøgelser og læs prisforudsigelser, før du beslutter dig for, om det er værd at købe. Det følgende afsnit kan hjælpe.

Monero pris forudsigelse

CoinPriceForecast forudser, at XMR vil være $260 værd i slutningen af 2022. DigitalCoinPrice er endnu mere bullish. Siden forventer en pris på $335 i slutningen af 2022. WalletInvestor er ens i sin egen forudsigelse og forventer, at mønten når $321 inden for samme tidsramme. Den største tyr er Gov Capital, som forventer, at Monero næsten vil fordobles i løbet af det næste år. Siden sigter mod en pris på $379 for mønten i 2022.

