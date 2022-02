Monero (XMR) har set nogle anstændige stigninger i de seneste dage. Mønten har dog ikke formået at vælte forbi en afgørende forsyningszone og er faldet kraftigt derfra. Så hvad er det næste trin for dette populære privatlivstoken? Analysen følger nedenfor, men først nogle højdepunkter:

Monero (XMR) har kæmpet for at rydde den afgørende $180 forsyningszone og er faldet kraftigt hver gang.

På pressetidspunktet handlede privatlivstokenet til omkring $168, et fald på omkring 6% i 24-timers intradag handel.

Tyre skal transformere $180 fra et udbud til en efterspørgselszone, hvis XMR vil stige yderligere over $200.

Datakilde: Tradingview

Monero (XMR) – Prisforudsigelse og analyse

Monero (XMR) har haft sine op- og nedture gennem årene. Mønten har stået over for adskillige regulatoriske problemer og måtte afnoteres på nogle større børser. Men dette har ikke forhindret mønten i virkelig at stige.

Efter at være kommet under et voldsomt salgspres i starten af året, er XMR kommet sig kraftigt. Men tyre har kæmpet for at tage prishandlingen over $180-forsyningszonen. Da handlende tager profit i denne zone, er XMR faldet kraftigt, hver gang den har testet denne tærskel.

Hvis tyre skal bringe XMR over $200, skal de overvinde $180-mærket. Hvis de ikke gør det, er det sandsynligt, at mønten vil falde tilbage til sin nuværende efterspørgselszone på $140. I skrivende stund handlede Monero (XMR) til $168.

Er Monero (XRM) værd at købe?

Der er udkommet mange privatlivstokens i de sidste par år. Men Monero (XMR) er stadig blandt de mest succesrige. Efter at have nået højdepunkter på $519 i maj sidste år, har XMR undladt at teste disse niveauer igen.

Denne downtrend giver dip-købere en perfekt chance for at komme ind. Selvom det kan tage længere tid for XMR at vende tilbage til $500, er der stadig plads nok til at give gode afkast.