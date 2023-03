Monero’s XMR Pris Vakler Mens Regeringer Verden Over Regulerer Krypto. Metacade’s Presale Er Fortsat Upåvirket.

I takt med at kryptovaluta reguleringer fortsætter med at true Web3’s fremtid, går mange investorer efter de mest sikre kryptoer at investere i. Hvor Monero (XMR) har været et ledende projekt i blockchain bevægelsen i et stykke tid, ser Metacade (MCADE) nu ud til at være en bedre løsning på lang sigt.

Monero kunne se katastrofale prishandlinger takket være kryptovaluta reguleringer, der nærmer sig. Imens fortsætter Metacade med at opleve en kæmpe succes i løbet af dets tidlige stadier. Så hvilket projekt er den bedste langtidsinvestering?

Hvordan påvirker kryptovaluta regulering industrien?

Som en ledende privatlivs-fokuseret blockchain, er Moneros fremtid i fare. Kryptovaluta reguleringer har slået hårdt ned på private protokoller efter Tornado Cash episoden i 2022. Tornado Cash var en protokol, der gjorde blockchain transaktioner anonyme, hvilket førte til anholdelsen af dens stiftende udvikler.

Disse nyheder har kastet tvivl over Moneros fremtid – og dermed også XMR’s pris. XMR prisen har tidligere nået højere niveauer på over 500$, men nu går investorer efter mere sikre investeringer på grund af massiv kryptovaluta regulering.

En af de mest populære for krypto investorer i disse tider, har været Metacade . MCADE tokenets presale har rejst $12.6m på 17 uger siden eventet gik i gang og er baseret på et stærkt værdigrundlag og evnen til at servicere et kæmpe antal brugere over tid.

Hvad er Monero?

Monero er én af de ældste kryptovalutaer i Top 50 og blev lavet i 2014. Den bruger en proof-of-work konsensus mekanisme og avanceret kryptografisk teknologi til at maskere dets brugeres identiteter. Som én af de mest populære private blockchains, har Monero været et ledende projekt i Web3 , siden det blev lanceret.

Hvor de fleste blockchains har en offentlig ledger, der registrerer private adresser, transaktionsbeløb og mere information, der kan spores tilbage til afsenderen, slører Monero meget af dette data. Som et resultat heraf er det komplet anonymt og sikkert at sende penge via Monero blockchain.

Kan XMR nå 200$ i 2023?

XMR’s pris er faldet over 70% siden dets all-time high i 2021. Efter Tornado Cash episoden og strammere kryptovaluta reguleringer, har mange eksperter foreslået, at XMR prisen kan få svært ved at komme tilbage til dets tidligere prisniveau.

Et nøglemål for XMR prisen er 200$. Monero vil opleve stærk modstand på dette prisniveau, og det kan være svært at bryde igennem i de kommende år. XMR pris handlingen vil være meget usikker, så længe Monero fortsat er en markedsledende privat blockchain grundet de igangværende kryptovaluta reguleringer.

Hvad er Metacade?

Metacade er den første fællesskabs drevne arkade. Platformen kombinerer avancerede indtjenings mekanismer med den største samling af blockchain arkadespil for at levere en omfattende GameFi oplevelse.

Metaverse arkaden vil være hjemsted for et kæmpe udvalg af forskellige titler, og det vil også blive en central hub, Web3 brugere kan nyde. Det er fordi Metacade’s tilbud går langt ud over arkaden, idet brugere kan finde nogle af de bedste alfaer i blockchain gaming området direkte via platformen.

Hvordan virker MCADE?

MCADE tokenet vil blive brugt til at betale for belønninger på arkaden. Metacade tilbyder både afslappet og konkurrencepræget gameplay, hvilket gør det muligt for spillere at spille alene eller tilmelde sig turneringer med betalt adgang for at få chancen for at vinde kæmpe krypto præmier .

Fællesskabs hubben vil også belønne indholdsskabere gennem Create2Earn mekanismen. Brugere kan bidrage ved at skrive spilanmeldelser, dele alfa, interagere med andre af fællesskabets brugere direkte og tjene MCADE tokens imens.

Metacade vil også markedsføre jobs for Web3 brugere gennem dets Work2Earn funktion. Uanset om man leder efter freelance arbejde, deltidsjobs eller fuldtids roller hos større Web3 firmaer, kan Metacade forbinde professionelle med spændende nye jobopslag.

Kan MCADE nå 1$ i 2023?

MCADE tokenets presale har tiltrukket sig massiv opmærksomhed, grundet det store potentiale projektet lover. Når presalet er færdigt, vil MCADE blive lanceret på børser, hvilket yderligere kunne booste købspresset.

Eksperter forudser kæmpe afkast for Metacade i 2023 og frem, hvor 1$ er et nøgletal for dette års pris. Ikke nok med at tokenet vil gå live på børser i 2023, men metaverse arkaden vil også slå dørene op og begynde at tilbyde en spændende GameFi oplevelse til spillere fra hele verden.

MCADE vs. XMR pris forudsigelse: Hvilken er den bedste investering?

Imens kryptovaluta reguleringerne fortsætter med at regne ned over privatlivs-fokuserede protokoller, ser det ud til at Monero er en risikabel investering på lang sigt. På den anden side er Metacade kun lige gået i gang med at gøre opmærksom på sig selv, som et ledende projekt i blockchain gaming bevægelsen, hvilket giver det et fantastisk fremtidigt potentiale.

Metacade ser uden tvivl ud til at være den bedste investering lige nu. Dog skal investorer være hurtige, hvis de vil købe MCADE til den bedst mulige pris, idet MCADE’s værdi stiger fra 0,008$ til 0,02$ i dets presale. Web3 projekter såsom Metacade bliver ramt langt mildere af kryptovaluta reguleringerne, når man sammenligner det med projekter, som beskytter brugeres anonymitet, så det vil blive spændende at se, hvordan fremtiden ser ud for disse to projekter.