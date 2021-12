Det kan handles for en brøkdel af en cent nu, men MultiFarmCapital lover meget. Det indfødte symbol på den eksperimentelle udbytteavl og protokol om overskudsdeling er helt klart den største vinder i dag. Læs videre for at finde ud af, hvad det er, og de bedste steder at købe MultiFarmCapital i dag.

Top steder at købe MultiFarmCapital nu

Da MFC er sådan et nyt aktiv, er det endnu ikke børsnoteret på større børser. Du kan dog stadig købe MFC ved at bruge en DEX (decentraliseret udveksling), hvilket blot betyder, at der er et par ekstra trin. Følg disse trin for at købe MFC lige nu:

2. Send din ETH til en kompatibel wallet såsom Trust Wallet eller MetaMask

Du skal oprette din egen wallet, få fat i din adresse og sende dine coins dertil.

3. Tilslut din wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og "tilslut" din wallet til den.

4. Du kan nu bytte din ETH til MFC

Nu, hvor du er forbundet, kan du bytte til 100vis af coins, herunder MFC.

Hvad er MultiFarmCapital?

Multi-Farm Capital er en eksperimentel udbytte-landbrugs- og overskudsdelingsprotokol udviklet og lanceret på Ethereum blockchain. Transaktionsgebyrer fra handel opkræves i et statskasse, som derefter bruges til at give farm på forskellige andre blockchains. Dette gøres for at reducere gasafgifterne. Overskuddet bruges derefter til at tilbagekøbe $MFC for at øge værdiansættelsen. Ud over dette får indehavere en procentdel af transaktionsgebyrerne i $MFC-tokens.

Skal jeg købe MultiFarmCapital i dag?

MFC blev føjet til CoinMarketCap for mindre end tre måneder siden. Både dens pris og markedsværdi forventes at være meget volatil, og handlende bør være ekstremt forsigtige, hvis de beslutter sig for at investere i MFC. Det er muligt, at denne mønt vil stige dramatisk, men det er lige så sandsynligt, at den styrtdykker.

MultiFarmCapital pris forudsigelse

Tokenet har holdt sig væk fra de fleste store analytikers radar. De forudsigelser, der eksisterer, har været alt for bearish. For eksempel forudsiger Prisforudsigelse, at den gennemsnitlige pris på MFC kan falde til $0,00000006 ved udgangen af dette år. Det handler i øjeblikket for $0,000001. Digital Coin Price forudsiger et fald til $0,00000019 i samme tidsramme.

