NEAR Protocols indfødte token NEAR er den største vinder i top 20 i denne uge. Den 19.-rangerede mønt steg 7% i de sidste 7 dage, mere end hver anden mønt i top 20, og tilføjede 11% til sin værdi netop i dag.

Hvis du vil vide, hvad NEAR er, om det er værd at investere i, og de bedste steder at købe NEAR nu, er du kommet til det rigtige sted.

Hvad er NEAR?

NEAR Protocol er en lag-1 blockchain, der er designet som en community-drevet cloud computing-platform. Det fjerner lave transaktionshastigheder, lav gennemstrømning, dårlig interoperabilitet og andre begrænsninger, som konkurrerende blockchains står over for.

Det blev grundlagt af Erik Trautman, en iværksætter med erfaring på Wall Street og grundlægger af Viking Education.

Hans medstiftere var Illia Polosukhin, som har mere end ti års brancheerfaring, herunder tre år hos Google, og Alexander Skidanov, en datalog, der arbejdede hos Microsoft og fortsatte med at slutte sig til memSQL, hvor han blev ingeniørchef.

NEAR bruger en variation af proof-of-stake konsensusmekanismen kaldet Doomslug. Doomslug er baseret på to konsensusrunder, hvor en blok anses for afsluttet, så snart den har modtaget den første kommunikationsrunde.

Dette giver mulighed for næsten øjeblikkelig endelighed ved at lade validatorer skiftes til at producere blokke i stedet for at konkurrere direkte baseret på deres indsats.

Burde jeg købe NEAR i dag?

NEAR optræder pænt og overgår forventningerne. Dog er alle store analytikeres forudsigelser ikke i overensstemmelse med virkeligheden. Vi anbefaler at vente for at se, hvordan dets prisforløb vil udvikle sig.

NEAR pris forudsigelse

Gov.Capital er meget bullish på NEAR. Den handles i øjeblikket for lige under $18. Om et år forudsiger de, at det vil skifte hænder for $45,5 – mere end det dobbelte af den nuværende pris. Den 5-årige NEAR-prognose er $326,42.

